24 августа 2022

В Перми впервые пройдет кубок Евразии по картингу

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Нижний Тагил. Свердловская область, картинг, картингисты
Свои силы попробуют более 80 пилотов Фото:

В Перми на картодроме Камской долины 27 и 28 августа впервые состоится кубок Евразии по картингу. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе федерации автомобильного спорта Пермского края.

«Картодром является уникальным объектом, аналогов ему нет в ближайших регионах. При этом он давно не принимал соревнований такого масштаба. Большой запрос со стороны гонщиков на соревнования, поэтому в рамках чемпионата Пермского края состоится „Кубок Евразии“, в котором свое мастерство продемонстрируют гости из разных регионов», — рассказал подробности президент федерации автомобильного спорта Пермского края Андрей Романченко.

Участие в соревнованиях примут более 80 пилотов из 11 регионов России, а также гости из Казахстана. Старт чемпионата — 27 августа в 10:00. Вход бесплатный.

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В Перми на картодроме Камской долины 27 и 28 августа впервые состоится кубок Евразии по картингу. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе федерации автомобильного спорта Пермского края. «Картодром является уникальным объектом, аналогов ему нет в ближайших регионах. При этом он давно не принимал соревнований такого масштаба. Большой запрос со стороны гонщиков на соревнования, поэтому в рамках чемпионата Пермского края состоится „Кубок Евразии“, в котором свое мастерство продемонстрируют гости из разных регионов», — рассказал подробности президент федерации автомобильного спорта Пермского края Андрей Романченко. Участие в соревнованиях примут более 80 пилотов из 11 регионов России, а также гости из Казахстана. Старт чемпионата — 27 августа в 10:00. Вход бесплатный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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