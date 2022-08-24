В Перми впервые пройдет кубок Евразии по картингу

25 августа 2022 в 19:25 Размер текста - 17 +

Свои силы попробуют более 80 пилотов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Перми на картодроме Камской долины 27 и 28 августа впервые состоится кубок Евразии по картингу. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе федерации автомобильного спорта Пермского края. «Картодром является уникальным объектом, аналогов ему нет в ближайших регионах. При этом он давно не принимал соревнований такого масштаба. Большой запрос со стороны гонщиков на соревнования, поэтому в рамках чемпионата Пермского края состоится „Кубок Евразии“, в котором свое мастерство продемонстрируют гости из разных регионов», — рассказал подробности президент федерации автомобильного спорта Пермского края Андрей Романченко. Участие в соревнованиях примут более 80 пилотов из 11 регионов России, а также гости из Казахстана. Старт чемпионата — 27 августа в 10:00. Вход бесплатный.

В Перми на картодроме Камской долины 27 и 28 августа впервые состоится кубок Евразии по картингу. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе федерации автомобильного спорта Пермского края. «Картодром является уникальным объектом, аналогов ему нет в ближайших регионах. При этом он давно не принимал соревнований такого масштаба. Большой запрос со стороны гонщиков на соревнования, поэтому в рамках чемпионата Пермского края состоится „Кубок Евразии“, в котором свое мастерство продемонстрируют гости из разных регионов», — рассказал подробности президент федерации автомобильного спорта Пермского края Андрей Романченко. Участие в соревнованиях примут более 80 пилотов из 11 регионов России, а также гости из Казахстана. Старт чемпионата — 27 августа в 10:00. Вход бесплатный.