В Перми впервые пройдет кубок Евразии по картингу

В Перми на картодроме Камской долины 27 и 28 августа впервые состоится кубок Евразии по картингу. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе федерации автомобильного спорта Пермского края.
«Картодром является уникальным объектом, аналогов ему нет в ближайших регионах. При этом он давно не принимал соревнований такого масштаба. Большой запрос со стороны гонщиков на соревнования, поэтому в рамках чемпионата Пермского края состоится „Кубок Евразии“, в котором свое мастерство продемонстрируют гости из разных регионов», — рассказал подробности президент федерации автомобильного спорта Пермского края Андрей Романченко.
Участие в соревнованиях примут более 80 пилотов из 11 регионов России, а также гости из Казахстана. Старт чемпионата — 27 августа в 10:00. Вход бесплатный.
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