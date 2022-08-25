На родине губернатора Моора не хватило мест для школьников

Из-за наплыва первоклашек в школе не хватает места для старших учеников Фото: Анна Майорова © URA.RU

В школе тюменского микрорайона «Березняковский», где вырос губернатор области Александр Моор, не хватает мест для учащихся, из-за чего дети будут вынуждены каждый день ездить в другое образовательное учреждение. Об этом в социальных сетях сообщают возмущенные родители.

«Березняковская школа №45 трещит по швам! Родителей поставили перед фактом, что несколько классов учиться будут в девятой школе. Набрали много первоклассников, их некуда садить, и мы должны уступить место. На развязки городские у нас есть финансы, а на школы, получается, нет», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор записи утверждает, что родителей такая ситуация не устраивает, но с их мнением не стали считаться. В новом учебном году учащимся придется ежедневно ездить в другую школу на предоставленном автобусе.

Ситуацию прокомментировали в мэрии Тюмени. «В целях разгрузки учебных площадей принято решение, что для учеников ряда параллелей обучение будет организовано в СОШ № 9, с подвозом учащихся. Это вынужденная мера. В сложившихся условиях департамент образования и администрация школы принимают все возможные меры для того, чтобы организация образовательного процесса соответствовала действующим нормам», — пояснили в администрации города.

Отвечая на вопросы жителей в рамках прямого эфира, прошедшего 21 июня, губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что власти готовятся к возведению школы в микрорайоне Березняковский. Проект уже прошел экспертизу, в бюджете региона на эти цели предусмотрят необходимые средства. Старт стройки намечен на 2023 год.