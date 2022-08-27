Тагильский депутат в соцсетях оскорбил местного общественника. Скрин

28 августа 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Потерпевший написал заявление в полицию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Нижнетагильский депутат от КПРФ Владимир Желиба в соцсетях оскорбил местного общественника и владельца сообщества «Перец Нижний Тагил» Максима Емельянова, пообещав ему «натянуть жопу на нос», если тот попадется ему на глаза. При этом общественник рассказал корреспонденту URA.RU, что депутат начал оскорблять его без причины. «Не попадайся мне, иначе я тебе жопу на нос натяну», — написал Желиба. Емельянов пояснил, что в 2018 году они вместе проводили автопробег. «Мы единожды как-то провели митинг. Это автопробег был. И он почему-то возомнил себя богом, якобы возил меня на своем автомобиле. Хотя такого не было. Странно», — объяснил общественник. В беседе с журналистом агентства Максим Емельянов рассказал, что не понимает, почему депутат оскорбил его. «Я, правда, не понял, за что. Ни с того, ни с сего. Я даже ему ничего не писал первый», — пояснил общественник. Депутат не стал извиняться за свои слова. «Я ждал сутки его извинений. Но, судя по его дальнейшим комментариям в соцсетях, он и не собирается этого делать», — добавил Емельянов. После этого он написал заявление на Желиба в полицию. Владимир Желиба не стал комментировать инцидент. «Никому никаких комментариев из журналистов до окончания избирательной компании ни по каким вопросам давать не буду. Упоминание моего имени в любом контексте буду считать вмешательством в избирательную компанию», — ответил на обращение журналиста депутат. Желиба оскорбил Емельянова под постом в нижнетагильском сообществе. В той публикации к подписчикам обратился кандитат в депутаты гордумы Нижнего Тагила Руслан Белоконный. В комментариях начали обсуждать видео. Тогда в спор включился Владимир Желиба. Он писал жителям о митинге, организованном в 2018 году партией, в которой он состоит. Затем к беседе подключился Максим Емельянов, который ответил, что не понял, где проводился этот митинг. После этого депутат начал его оскорблять. Ранее агентство писало о том, что в соцсетях появилось видео, на котором сын депутата Дмитрия Александрина Егор назвал «грязью» активистку асбестовского «Автоклуба». После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал поведение Александрина-младшего. Депутат Асбестовской гордумы Дмитрий Александрин удалил свою страницу в соцсети «ВКонтакте», а Егор Александрин извинился перед свердловчанами и снялся с выборов в гордуму Асбеста. Впоследствии выяснилось, что девушка скрыла полное видео. Скрин: соцсети Скрин: соцсети Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нижнетагильский депутат от КПРФ Владимир Желиба в соцсетях оскорбил местного общественника и владельца сообщества «Перец Нижний Тагил» Максима Емельянова, пообещав ему «натянуть жопу на нос», если тот попадется ему на глаза. При этом общественник рассказал корреспонденту URA.RU, что депутат начал оскорблять его без причины. «Не попадайся мне, иначе я тебе жопу на нос натяну», — написал Желиба. Емельянов пояснил, что в 2018 году они вместе проводили автопробег. «Мы единожды как-то провели митинг. Это автопробег был. И он почему-то возомнил себя богом, якобы возил меня на своем автомобиле. Хотя такого не было. Странно», — объяснил общественник. В беседе с журналистом агентства Максим Емельянов рассказал, что не понимает, почему депутат оскорбил его. «Я, правда, не понял, за что. Ни с того, ни с сего. Я даже ему ничего не писал первый», — пояснил общественник. Депутат не стал извиняться за свои слова. «Я ждал сутки его извинений. Но, судя по его дальнейшим комментариям в соцсетях, он и не собирается этого делать», — добавил Емельянов. После этого он написал заявление на Желиба в полицию. Владимир Желиба не стал комментировать инцидент. «Никому никаких комментариев из журналистов до окончания избирательной компании ни по каким вопросам давать не буду. Упоминание моего имени в любом контексте буду считать вмешательством в избирательную компанию», — ответил на обращение журналиста депутат. Желиба оскорбил Емельянова под постом в нижнетагильском сообществе. В той публикации к подписчикам обратился кандитат в депутаты гордумы Нижнего Тагила Руслан Белоконный. В комментариях начали обсуждать видео. Тогда в спор включился Владимир Желиба. Он писал жителям о митинге, организованном в 2018 году партией, в которой он состоит. Затем к беседе подключился Максим Емельянов, который ответил, что не понял, где проводился этот митинг. После этого депутат начал его оскорблять. Ранее агентство писало о том, что в соцсетях появилось видео, на котором сын депутата Дмитрия Александрина Егор назвал «грязью» активистку асбестовского «Автоклуба». После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал поведение Александрина-младшего. Депутат Асбестовской гордумы Дмитрий Александрин удалил свою страницу в соцсети «ВКонтакте», а Егор Александрин извинился перед свердловчанами и снялся с выборов в гордуму Асбеста. Впоследствии выяснилось, что девушка скрыла полное видео.