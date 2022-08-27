Родственники пропавшего предполагают, что мужчина автостопом добирается до Тольятти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Исетское Тюменской области пропал 35-летний мужчина. Он должен был отправиться в Тольятти, но перестал выходить на связь. Об этом сообщили родственники пропавшего в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Помогите найти брата! Мочалов Александр Валерьевич, 35 лет. 27 августа 2022 года в 4:00 ушел с места работы в селе Исетское Тюменской области и направился в сторону трассы, чтобы вернуться в город Тольятти. Связь потеряна», — написала Наталья Мутовкина в соцсетях.

Отмечается, что мужчина может добираться до Тольятти автостопом. Во что был одет пропавший, неизвестно. Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить в полицию по телефону 112.