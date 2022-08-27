27 августа 2022

В свердловском поселке загорелась школа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В поселке Буланаш в школе сгорел спортивный инвентарь Фото:

В поселке Буланаш (Свердловская область) в спортзале школы №9 произошел пожар. Об этом сообщают очевидцы.

«В поселке Буланаш вспыхнул спортзал школы №9», — рассказал очевидец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Пожар произошел вечером 28 августа.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что в подсобном помещении школы, площадью 18 квадратных метров, сгорел спортивный инвентарь. «В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 27 человек личного состава», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что возле «путинской» школы в Екатеринбурге сгорели три припаркованных автомобиля. Также агентство рассказывало, что инцидентом занялась полиция, правоохранители выясняют, как автомобили могли загореться и можно ли считать это поджогом.

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В поселке Буланаш (Свердловская область) в спортзале школы №9 произошел пожар. Об этом сообщают очевидцы. «В поселке Буланаш вспыхнул спортзал школы №9», — рассказал очевидец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Пожар произошел вечером 28 августа. Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что в подсобном помещении школы, площадью 18 квадратных метров, сгорел спортивный инвентарь. «В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 27 человек личного состава», — рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что возле «путинской» школы в Екатеринбурге сгорели три припаркованных автомобиля. Также агентство рассказывало, что инцидентом занялась полиция, правоохранители выясняют, как автомобили могли загореться и можно ли считать это поджогом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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