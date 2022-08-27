В поселке Буланаш (Свердловская область) в спортзале школы №9 произошел пожар. Об этом сообщают очевидцы.
«В поселке Буланаш вспыхнул спортзал школы №9», — рассказал очевидец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Пожар произошел вечером 28 августа.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что в подсобном помещении школы, площадью 18 квадратных метров, сгорел спортивный инвентарь. «В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 27 человек личного состава», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что возле «путинской» школы в Екатеринбурге сгорели три припаркованных автомобиля. Также агентство рассказывало, что инцидентом занялась полиция, правоохранители выясняют, как автомобили могли загореться и можно ли считать это поджогом.
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