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В Тюменской области медведица бросилась в погоню за рыбаками. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Медведица отпугнула рыбаков от своего потомства Фото:

Медведица, переплывающая Иртыш в компании своих детей, бросилась в погоню за лодкой с тюменскими рыбаками, которые решили снять сплав животных. Видео опубликовано в социальных сетях.

«Мама-медведица переплывала через Иртыш со своими двумя медвежатами. Рыбаки случайно проплывали мимо. Медведице такое открытое рассматривание ее свежего выводка явно не понравилось», — такой пост разместил тюменец Алексей Саранча в группе «Рыбалка в Тюменской области».

Как отметил автор, его сильно удивило то, какую скорость в воде может развить сухопутная хищница. Ранее URA.RU писало, что тюменец трижды поймал одну и ту же огромную щуку, после чего дал ей имя.

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Медведица, переплывающая Иртыш в компании своих детей, бросилась в погоню за лодкой с тюменскими рыбаками, которые решили снять сплав животных. Видео опубликовано в социальных сетях. «Мама-медведица переплывала через Иртыш со своими двумя медвежатами. Рыбаки случайно проплывали мимо. Медведице такое открытое рассматривание ее свежего выводка явно не понравилось», — такой пост разместил тюменец Алексей Саранча в группе «Рыбалка в Тюменской области». Как отметил автор, его сильно удивило то, какую скорость в воде может развить сухопутная хищница. Ранее URA.RU писало, что тюменец трижды поймал одну и ту же огромную щуку, после чего дал ей имя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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