В Тюменской области медведица бросилась в погоню за рыбаками. Видео

29 августа 2022 в 10:54 Размер текста - 17 +

Медведица отпугнула рыбаков от своего потомства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Медведица, переплывающая Иртыш в компании своих детей, бросилась в погоню за лодкой с тюменскими рыбаками, которые решили снять сплав животных. Видео опубликовано в социальных сетях. «Мама-медведица переплывала через Иртыш со своими двумя медвежатами. Рыбаки случайно проплывали мимо. Медведице такое открытое рассматривание ее свежего выводка явно не понравилось», — такой пост разместил тюменец Алексей Саранча в группе «Рыбалка в Тюменской области». Как отметил автор, его сильно удивило то, какую скорость в воде может развить сухопутная хищница. Ранее URA.RU писало, что тюменец трижды поймал одну и ту же огромную щуку, после чего дал ей имя.

Медведица, переплывающая Иртыш в компании своих детей, бросилась в погоню за лодкой с тюменскими рыбаками, которые решили снять сплав животных. Видео опубликовано в социальных сетях. «Мама-медведица переплывала через Иртыш со своими двумя медвежатами. Рыбаки случайно проплывали мимо. Медведице такое открытое рассматривание ее свежего выводка явно не понравилось», — такой пост разместил тюменец Алексей Саранча в группе «Рыбалка в Тюменской области». Как отметил автор, его сильно удивило то, какую скорость в воде может развить сухопутная хищница. Ранее URA.RU писало, что тюменец трижды поймал одну и ту же огромную щуку, после чего дал ей имя.