Медведица, переплывающая Иртыш в компании своих детей, бросилась в погоню за лодкой с тюменскими рыбаками, которые решили снять сплав животных. Видео опубликовано в социальных сетях.
«Мама-медведица переплывала через Иртыш со своими двумя медвежатами. Рыбаки случайно проплывали мимо. Медведице такое открытое рассматривание ее свежего выводка явно не понравилось», — такой пост разместил тюменец Алексей Саранча в группе «Рыбалка в Тюменской области».
Как отметил автор, его сильно удивило то, какую скорость в воде может развить сухопутная хищница. Ранее URA.RU писало, что тюменец трижды поймал одну и ту же огромную щуку, после чего дал ей имя.
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