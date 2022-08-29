В Тюмени на женщину напал терроризировавший ее экс-силовик

30 августа 2022 в 07:25 Размер текста - 17 +

По словам пострадавшей, у нее с мужчиной конфликт уже более семи лет Фото: depositphotos.com В Тюмени на улице Судоремонтной сосед напал на женщину, в результате чего она получила сотрясение мозга и множественные гематомы. Как сообщает 72.ru, мужчина является бывшим сотрудником вневедомственной охраны и долгое время терроризировал пострадавшую Гульнару Валееву. «Я собралась в городское отделение милиции, не посмотрев в окно, вышла на улицу. Он меня увидел, взял ведро и с ног до головы окатил водой, тут же еще раз. Я была просто в шоковом состоянии. И вот этим вторым ведром железным он начал наносить удары, что я просто очнуться даже не могу», — сообщила женщина 72.ru подробности инцидента. У женщины диагностировали сотрясение мозга. Также ей наложили несколько швов на голове. При этом она потеряла зуб и получила множественные гематомы. Валеева рассказала, что конфликт с этим мужчиной длится более семи лет. По ее словам, все началось с шумных соседей сверху, которые мешали спать ее дочери. «Сначала я пыталась поговорить, пойти на компромисс. Но ничего не помогало. Участковый устал вызывать соседа сверху. В отделе полиции он постоянно все переворачивал, и там начали говорить, что между нами межличностный конфликт», — высказалась пострадавшая о попытках решить ситуацию. При этом Валеева также обвиняет мужчину в домогательствах до ее дочери. Сам он все обвинения отрицает и ссылается на неадекватность женщины. В СК РФ по Тюменской области обвинения в попытке изнасилования тогда проверили и не возбудили уголовное дело. Сейчас оно возбуждено УМВД по Тюменской области по факту избиения. «Проводится проверка. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили 72.ru в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени на улице Судоремонтной сосед напал на женщину, в результате чего она получила сотрясение мозга и множественные гематомы. Как сообщает 72.ru, мужчина является бывшим сотрудником вневедомственной охраны и долгое время терроризировал пострадавшую Гульнару Валееву. «Я собралась в городское отделение милиции, не посмотрев в окно, вышла на улицу. Он меня увидел, взял ведро и с ног до головы окатил водой, тут же еще раз. Я была просто в шоковом состоянии. И вот этим вторым ведром железным он начал наносить удары, что я просто очнуться даже не могу», — сообщила женщина 72.ru подробности инцидента. У женщины диагностировали сотрясение мозга. Также ей наложили несколько швов на голове. При этом она потеряла зуб и получила множественные гематомы. Валеева рассказала, что конфликт с этим мужчиной длится более семи лет. По ее словам, все началось с шумных соседей сверху, которые мешали спать ее дочери. «Сначала я пыталась поговорить, пойти на компромисс. Но ничего не помогало. Участковый устал вызывать соседа сверху. В отделе полиции он постоянно все переворачивал, и там начали говорить, что между нами межличностный конфликт», — высказалась пострадавшая о попытках решить ситуацию. При этом Валеева также обвиняет мужчину в домогательствах до ее дочери. Сам он все обвинения отрицает и ссылается на неадекватность женщины. В СК РФ по Тюменской области обвинения в попытке изнасилования тогда проверили и не возбудили уголовное дело. Сейчас оно возбуждено УМВД по Тюменской области по факту избиения. «Проводится проверка. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили 72.ru в пресс-службе УМВД по Тюменской области.