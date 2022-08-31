ЕВРАЗ обжалует решение суда о загрязнении воздуха

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Закладка памятной плиты, посвященной началу строительства новой доменной печи №7 на ЕВРАЗ НТМК. Нижний Тагил, евраз, вид на будущую доменную печь 7
ЕВРАЗ обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей за загрязнение воздуха Фото:

Нижнетагильский ЕВРАЗ обжалует решение Свердловского областного суда в кассационном суде по делу о загрязнении воздуха. Как рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия, суд вынес решение не рассмотрев в полной мере фактор влияния деятельности других предприятий.

«Протокол лабораторного исследования только фиксирует превышение предельно-допустимых концентраций по бензапирену, иные обстоятельства не выясняются. При рассмотрении результатов замеров не в полной мере учтен ряд существенных факторов, в том числе влияние деятельности других предприятий и источников выбросов, расположенных в районе контрольной точки Балакинской лесобазы, на превышение ПДК. Планируется дальнейшее обжалование решения Свердловского областного суда в кассационном суде», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, ЕВРАЗ НТМК обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей за загрязнение воздуха. В ходе лабораторных исследований отобранных проб было выявлено среднесуточное превышение предельно-допустимых концентраций по бензапирену в 1,7 раза в охранной зоне в районе Балакинской лесобазы. URA.RU также писало, что НТМК — ключевой участник федеральной программы «Чистый воздух», которая сейчас реализуется в Нижнем Тагиле.

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Нижнетагильский ЕВРАЗ обжалует решение Свердловского областного суда в кассационном суде по делу о загрязнении воздуха. Как рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия, суд вынес решение не рассмотрев в полной мере фактор влияния деятельности других предприятий. «Протокол лабораторного исследования только фиксирует превышение предельно-допустимых концентраций по бензапирену, иные обстоятельства не выясняются. При рассмотрении результатов замеров не в полной мере учтен ряд существенных факторов, в том числе влияние деятельности других предприятий и источников выбросов, расположенных в районе контрольной точки Балакинской лесобазы, на превышение ПДК. Планируется дальнейшее обжалование решения Свердловского областного суда в кассационном суде», — рассказали в пресс-службе. Напомним, ЕВРАЗ НТМК обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей за загрязнение воздуха. В ходе лабораторных исследований отобранных проб было выявлено среднесуточное превышение предельно-допустимых концентраций по бензапирену в 1,7 раза в охранной зоне в районе Балакинской лесобазы. URA.RU также писало, что НТМК — ключевой участник федеральной программы «Чистый воздух», которая сейчас реализуется в Нижнем Тагиле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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