ЕВРАЗ обжалует решение суда о загрязнении воздуха

31 августа 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

ЕВРАЗ обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей за загрязнение воздуха Фото: Анна Майорова © URA.RU Нижнетагильский ЕВРАЗ обжалует решение Свердловского областного суда в кассационном суде по делу о загрязнении воздуха. Как рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия, суд вынес решение не рассмотрев в полной мере фактор влияния деятельности других предприятий. «Протокол лабораторного исследования только фиксирует превышение предельно-допустимых концентраций по бензапирену, иные обстоятельства не выясняются. При рассмотрении результатов замеров не в полной мере учтен ряд существенных факторов, в том числе влияние деятельности других предприятий и источников выбросов, расположенных в районе контрольной точки Балакинской лесобазы, на превышение ПДК. Планируется дальнейшее обжалование решения Свердловского областного суда в кассационном суде», — рассказали в пресс-службе. Напомним, ЕВРАЗ НТМК обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей за загрязнение воздуха. В ходе лабораторных исследований отобранных проб было выявлено среднесуточное превышение предельно-допустимых концентраций по бензапирену в 1,7 раза в охранной зоне в районе Балакинской лесобазы. URA.RU также писало, что НТМК — ключевой участник федеральной программы «Чистый воздух», которая сейчас реализуется в Нижнем Тагиле.

Нижнетагильский ЕВРАЗ обжалует решение Свердловского областного суда в кассационном суде по делу о загрязнении воздуха. Как рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия, суд вынес решение не рассмотрев в полной мере фактор влияния деятельности других предприятий. «Протокол лабораторного исследования только фиксирует превышение предельно-допустимых концентраций по бензапирену, иные обстоятельства не выясняются. При рассмотрении результатов замеров не в полной мере учтен ряд существенных факторов, в том числе влияние деятельности других предприятий и источников выбросов, расположенных в районе контрольной точки Балакинской лесобазы, на превышение ПДК. Планируется дальнейшее обжалование решения Свердловского областного суда в кассационном суде», — рассказали в пресс-службе. Напомним, ЕВРАЗ НТМК обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей за загрязнение воздуха. В ходе лабораторных исследований отобранных проб было выявлено среднесуточное превышение предельно-допустимых концентраций по бензапирену в 1,7 раза в охранной зоне в районе Балакинской лесобазы. URA.RU также писало, что НТМК — ключевой участник федеральной программы «Чистый воздух», которая сейчас реализуется в Нижнем Тагиле.