Мигрант обокрал тюменцев, которые решили ему помочь

Житель одной из бывших союзных республик обокрал пару из Тюмени, когда супруги решили помочь незнакомцу добраться до Заводоуковска. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
«В день кражи пострадавшая тюменка с супругом подвозили случайного попутчика до Заводоуковска. После того, как мужчину высадили, муж с женой обнаружили, что из машины пропал кошелек со 100 тысячами рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
Вскоре мужчину-попутчика, на которого составили ориентировку, задержали. Им оказался ранее не судимый гражданин одной из бывших советских республик, временно проживающий в Тюмени. Он пояснил, что в поездке заметил на заднем сиденье кошелек, и решил его присвоить.
Деньги вор потратить не успел. Всю сумму вернули потерпевшей тюменке. А иностранцу грозит наказание за кражу: вплоть до пяти лет лишения свободы.
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