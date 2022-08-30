30 августа 2022

Мигрант обокрал тюменцев, которые решили ему помочь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Деньги. Москва, кошелек, пачка денег, банкноты, деньги, рубли, тысячные купюры, кредитные карты, кредитки
Иностранец украл у тюменцев 100 тысяч рублей Фото:

Житель одной из бывших союзных республик обокрал пару из Тюмени, когда супруги решили помочь незнакомцу добраться до Заводоуковска. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«В день кражи пострадавшая тюменка с супругом подвозили случайного попутчика до Заводоуковска. После того, как мужчину высадили, муж с женой обнаружили, что из машины пропал кошелек со 100 тысячами рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Вскоре мужчину-попутчика, на которого составили ориентировку, задержали. Им оказался ранее не судимый гражданин одной из бывших советских республик, временно проживающий в Тюмени. Он пояснил, что в поездке заметил на заднем сиденье кошелек, и решил его присвоить.

Деньги вор потратить не успел. Всю сумму вернули потерпевшей тюменке. А иностранцу грозит наказание за кражу: вплоть до пяти лет лишения свободы.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Житель одной из бывших союзных республик обокрал пару из Тюмени, когда супруги решили помочь незнакомцу добраться до Заводоуковска. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В день кражи пострадавшая тюменка с супругом подвозили случайного попутчика до Заводоуковска. После того, как мужчину высадили, муж с женой обнаружили, что из машины пропал кошелек со 100 тысячами рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Вскоре мужчину-попутчика, на которого составили ориентировку, задержали. Им оказался ранее не судимый гражданин одной из бывших советских республик, временно проживающий в Тюмени. Он пояснил, что в поездке заметил на заднем сиденье кошелек, и решил его присвоить. Деньги вор потратить не успел. Всю сумму вернули потерпевшей тюменке. А иностранцу грозит наказание за кражу: вплоть до пяти лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...