Мигрант обокрал тюменцев, которые решили ему помочь

31 августа 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

Иностранец украл у тюменцев 100 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель одной из бывших союзных республик обокрал пару из Тюмени, когда супруги решили помочь незнакомцу добраться до Заводоуковска. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В день кражи пострадавшая тюменка с супругом подвозили случайного попутчика до Заводоуковска. После того, как мужчину высадили, муж с женой обнаружили, что из машины пропал кошелек со 100 тысячами рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Вскоре мужчину-попутчика, на которого составили ориентировку, задержали. Им оказался ранее не судимый гражданин одной из бывших советских республик, временно проживающий в Тюмени. Он пояснил, что в поездке заметил на заднем сиденье кошелек, и решил его присвоить. Деньги вор потратить не успел. Всю сумму вернули потерпевшей тюменке. А иностранцу грозит наказание за кражу: вплоть до пяти лет лишения свободы.

Житель одной из бывших союзных республик обокрал пару из Тюмени, когда супруги решили помочь незнакомцу добраться до Заводоуковска. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В день кражи пострадавшая тюменка с супругом подвозили случайного попутчика до Заводоуковска. После того, как мужчину высадили, муж с женой обнаружили, что из машины пропал кошелек со 100 тысячами рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Вскоре мужчину-попутчика, на которого составили ориентировку, задержали. Им оказался ранее не судимый гражданин одной из бывших советских республик, временно проживающий в Тюмени. Он пояснил, что в поездке заметил на заднем сиденье кошелек, и решил его присвоить. Деньги вор потратить не успел. Всю сумму вернули потерпевшей тюменке. А иностранцу грозит наказание за кражу: вплоть до пяти лет лишения свободы.