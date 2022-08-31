В Перми дети забрались на 17-й этаж долгостроя. Видео

01 сентября 2022 в 14:17 Размер текста - 17 +

В Перми дети гуляют на крыше долгостроя Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермские подростки замечены гуляющими на крыше недостроенной высотки ЖК «Компаунд Живаго» в Мотовилихинском районе. Видеозапись того, как дети разгуливают на опасной высоте, опубликовали в соцсетях. «Чьи дети гуляют на крыше? Вызвала полицию, чтоб разогнали!» — пишет автор поста в группе «ЖК Грибоедовский в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе УМВД по Перми URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию. Ранее агентство писало, что власти отказались от идеи достраивать ЖК «Компаунд Живаго», расположенный по улице Уинской, 54, ссылаясь на нецелесообразность возобновления стройки. Вместо этого дольщикам предложили денежные компенсации.

Пермские подростки замечены гуляющими на крыше недостроенной высотки ЖК «Компаунд Живаго» в Мотовилихинском районе. Видеозапись того, как дети разгуливают на опасной высоте, опубликовали в соцсетях. «Чьи дети гуляют на крыше? Вызвала полицию, чтоб разогнали!» — пишет автор поста в группе «ЖК Грибоедовский в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе УМВД по Перми URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию. Ранее агентство писало, что власти отказались от идеи достраивать ЖК «Компаунд Живаго», расположенный по улице Уинской, 54, ссылаясь на нецелесообразность возобновления стройки. Вместо этого дольщикам предложили денежные компенсации.