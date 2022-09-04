ТАСС: Евросоюз сменил главного посла в России

Посол ЕС Маркус Эдерер уже покинул Россию, сообщил источник
Европейский союз сменил главу миссии в Москве. В ближайшее время этот пост займет экс-посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг. Об этом сообщил источник в Брюсселе.
«Маркус Эдерер покинул Россию, и уже в ближайшее время этот пост займет бывший посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг», — пишет ТАСС, ссылаясь на информацию источника в Брюсселе. По его словам, смена главы миссии Евросоюза в Москве носит плановый характер.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»