ТАСС: Евросоюз сменил главного посла в России

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Посол ЕС Маркус Эдерер уже покинул Россию, сообщил источник Фото:

Европейский союз сменил главу миссии в Москве. В ближайшее время этот пост займет экс-посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг. Об этом сообщил источник в Брюсселе.

«Маркус Эдерер покинул Россию, и уже в ближайшее время этот пост займет бывший посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг», — пишет ТАСС, ссылаясь на информацию источника в Брюсселе. По его словам, смена главы миссии Евросоюза в Москве носит плановый характер.

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Европейский союз сменил главу миссии в Москве. В ближайшее время этот пост займет экс-посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг. Об этом сообщил источник в Брюсселе. «Маркус Эдерер покинул Россию, и уже в ближайшее время этот пост займет бывший посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг», — пишет ТАСС, ссылаясь на информацию источника в Брюсселе. По его словам, смена главы миссии Евросоюза в Москве носит плановый характер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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