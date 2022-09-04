ТАСС: Евросоюз сменил главного посла в России

04 сентября 2022 в 22:13 Размер текста - 17 +

Посол ЕС Маркус Эдерер уже покинул Россию, сообщил источник Фото: Владимир Андреев © URA.RU Европейский союз сменил главу миссии в Москве. В ближайшее время этот пост займет экс-посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг. Об этом сообщил источник в Брюсселе. «Маркус Эдерер покинул Россию, и уже в ближайшее время этот пост займет бывший посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг», — пишет ТАСС, ссылаясь на информацию источника в Брюсселе. По его словам, смена главы миссии Евросоюза в Москве носит плановый характер.

Европейский союз сменил главу миссии в Москве. В ближайшее время этот пост займет экс-посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг. Об этом сообщил источник в Брюсселе. «Маркус Эдерер покинул Россию, и уже в ближайшее время этот пост займет бывший посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг», — пишет ТАСС, ссылаясь на информацию источника в Брюсселе. По его словам, смена главы миссии Евросоюза в Москве носит плановый характер.