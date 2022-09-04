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02 сентября 2022

Ночные заморозки в Челябинской области продлятся до понедельника

В Челябинской области ночью в понедельник ожидаются заморозки
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Морозы. Курган, снег, рябина, зима, иней, погода, заморозки, похолодание
Всю неделю в регионе по ночам будет не больше +6 градусов Фото:

Заморозки в Челябинской области ожидаются в ночь на понедельник, 5 сентября. Температура воздуха при прояснении опустится до ноля, сообщает Челябинский гидрометцентр.

«В ночь на 5 сентября в Челябинской области ожидаются кратковременные дожди, облачная погода с прояснением. Температура от +3 до +8, при прояснении до 0, на юге до +13. Днем +11…+16, на юге до +21, в горах до +8», — говорится в прогнозе синоптиков.

Днем в понедельник возможно усиление северного ветра до 15 метров в секунду. Всю неделю в Челябинской области будут идти дожди. Дневные температуры не поднимутся выше +14 градусов, ночные — выше +6.

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Заморозки в Челябинской области ожидаются в ночь на понедельник, 5 сентября. Температура воздуха при прояснении опустится до ноля, сообщает Челябинский гидрометцентр. «В ночь на 5 сентября в Челябинской области ожидаются кратковременные дожди, облачная погода с прояснением. Температура от +3 до +8, при прояснении до 0, на юге до +13. Днем +11…+16, на юге до +21, в горах до +8», — говорится в прогнозе синоптиков. Днем в понедельник возможно усиление северного ветра до 15 метров в секунду. Всю неделю в Челябинской области будут идти дожди. Дневные температуры не поднимутся выше +14 градусов, ночные — выше +6.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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