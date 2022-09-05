Ямальский единоросс потратил на выборы в 11 раз больше оппонента

Кандидат в Тюменскую областную думу от «Единой России» Дмитрий Плотников потратил на предвыборную кампанию более 1,25 млн рублей, что почти в 11 раз больше ближайшего оппонента. Информация о тратах опубликована на сайте избирательной комиссии ЯНАО, на территории которого пройдут довыборы в региональный парламент.
«Плотников Дмитрий Вячеславович. Потрачено 1 257 362,40 рублей», — значится в финансовом отчете единоросса. Большую часть — 1,219 млн рублей — единоросс потратил на изготовление и распространение агитационных материалов.
Оппонент Плотникова Павел Булатов (партия «Новые люди») потратил на выборы 111 тысяч рублей. Представитель ЛДПР Любовь Поздеева — 70,9 тысяч рублей. Остальные кандидаты не отчитались от тратах.
Вакантное место в Тюменской облдуме, объединяющей депутатов от трех регионов «тюменской матрешки», появилось после гибели парламентария Михаила Пацевича. Он был найден мертвым под окнами многоэтажного дома в Новом Уренгое 26 марта. Довыборы назначены на 11 сентября.
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