Ямальский единоросс потратил на выборы в 11 раз больше оппонента

Ямальский единоросс потратил на выборы в Тюменскую облдуму 1,25 млн рублей

05 сентября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Довыборы в Тюменскую облдуму пройдут в ЯНАО 11 сентября Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Кандидат в Тюменскую областную думу от «Единой России» Дмитрий Плотников потратил на предвыборную кампанию более 1,25 млн рублей, что почти в 11 раз больше ближайшего оппонента. Информация о тратах опубликована на сайте избирательной комиссии ЯНАО, на территории которого пройдут довыборы в региональный парламент. «Плотников Дмитрий Вячеславович. Потрачено 1 257 362,40 рублей», — значится в финансовом отчете единоросса. Большую часть — 1,219 млн рублей — единоросс потратил на изготовление и распространение агитационных материалов. Оппонент Плотникова Павел Булатов (партия «Новые люди») потратил на выборы 111 тысяч рублей. Представитель ЛДПР Любовь Поздеева — 70,9 тысяч рублей. Остальные кандидаты не отчитались от тратах. Вакантное место в Тюменской облдуме, объединяющей депутатов от трех регионов «тюменской матрешки», появилось после гибели парламентария Михаила Пацевича. Он был найден мертвым под окнами многоэтажного дома в Новом Уренгое 26 марта. Довыборы назначены на 11 сентября.

Кандидат в Тюменскую областную думу от «Единой России» Дмитрий Плотников потратил на предвыборную кампанию более 1,25 млн рублей, что почти в 11 раз больше ближайшего оппонента. Информация о тратах опубликована на сайте избирательной комиссии ЯНАО, на территории которого пройдут довыборы в региональный парламент. «Плотников Дмитрий Вячеславович. Потрачено 1 257 362,40 рублей», — значится в финансовом отчете единоросса. Большую часть — 1,219 млн рублей — единоросс потратил на изготовление и распространение агитационных материалов. Оппонент Плотникова Павел Булатов (партия «Новые люди») потратил на выборы 111 тысяч рублей. Представитель ЛДПР Любовь Поздеева — 70,9 тысяч рублей. Остальные кандидаты не отчитались от тратах. Вакантное место в Тюменской облдуме, объединяющей депутатов от трех регионов «тюменской матрешки», появилось после гибели парламентария Михаила Пацевича. Он был найден мертвым под окнами многоэтажного дома в Новом Уренгое 26 марта. Довыборы назначены на 11 сентября.