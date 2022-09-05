В Екатеринбурге представят голографический театр и книги, посвященные Петру I и Уралу

06 сентября 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

VIP-гости специально прибыли на пятилетие мультимедийного парка Фото: Фонд святой Екатерины Мультимедийный парк «Россия — моя история» отметил пятилетний юбилей и анонсировал новый проект, который стартует в ноябре и будет посвящен Петру I и горнозаводскому Уралу. Также в рамках будущей выставки появятся голографический театр и голографические книги. Об этом сообщает Фонд святой Екатерины. «Благодаря грамотному руководству и профессиональной креативной команде, открытой к новым технологиям и решениям, выставочные проекты понятны и интересны подрастающему поколению. И мы рады, что именно здесь были реализованы наши выставочные проекты», — заявила заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич во время торжественного празднования юбилея. Также поздравить музей пришли председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина и многие другие. Региональный министр культуры отметила, что за пять лет парк стал дискуссионной площадкой и центром общественного наблюдения, а также не прекращал работу ни на один день даже в трудные времена. После для гостей устроили концерт с участием звезд уральской эстрады, а руководство и сотрудники парка получили государственные грамоты и благодарственные письма. Кроме этого, во время празднования директор мультимедийного парка «Россия — моя история» Наталья Прошина анонсировала новый проект о Петре I и горнозаводском Урале. «Это будет не просто Петр — это будет Демидов, это будет наша горнозаводская цивилизация, уральская история. Проект рассчитан на два года, на следующий год мы уже покажем образ города-завода. Мы впервые создадим свой голографический театр и голографические книги», — заявила Прошина. За пять лет парк «Россия — моя история» стал большим культурно-просветительским центром Екатеринбурга, который посетили более двух миллионов человек. Задача мультимедийного проекта — прививать патриотизм подрастающему поколению через любовь к истории России, а выставки парка привлекают внимание и получают высокие оценки не только от гостей и жителей города, но и от жюри российских и международных премий. Так, экспозицию «Николай Кузнецов. Человек-легенда» члены жюри престижной международной премии Best Event Awards World Experience 2021 признали самой технологичной в мире, а «Александр Невский. Судьба России», организованный при поддержке Фонда святой Екатерины, получила третье место. Поздравить проект «Россия — моя история» пришла министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина (справа) Фото: Фонд святой Екатерины Для гостей юбилея проекта устроили концерт с участием звезд уральской эстрады Фото: Фонд святой Екатерины Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мультимедийный парк «Россия — моя история» отметил пятилетний юбилей и анонсировал новый проект, который стартует в ноябре и будет посвящен Петру I и горнозаводскому Уралу. Также в рамках будущей выставки появятся голографический театр и голографические книги. Об этом сообщает Фонд святой Екатерины. «Благодаря грамотному руководству и профессиональной креативной команде, открытой к новым технологиям и решениям, выставочные проекты понятны и интересны подрастающему поколению. И мы рады, что именно здесь были реализованы наши выставочные проекты», — заявила заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич во время торжественного празднования юбилея. Также поздравить музей пришли председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина и многие другие. Региональный министр культуры отметила, что за пять лет парк стал дискуссионной площадкой и центром общественного наблюдения, а также не прекращал работу ни на один день даже в трудные времена. После для гостей устроили концерт с участием звезд уральской эстрады, а руководство и сотрудники парка получили государственные грамоты и благодарственные письма. Кроме этого, во время празднования директор мультимедийного парка «Россия — моя история» Наталья Прошина анонсировала новый проект о Петре I и горнозаводском Урале. «Это будет не просто Петр — это будет Демидов, это будет наша горнозаводская цивилизация, уральская история. Проект рассчитан на два года, на следующий год мы уже покажем образ города-завода. Мы впервые создадим свой голографический театр и голографические книги», — заявила Прошина. За пять лет парк «Россия — моя история» стал большим культурно-просветительским центром Екатеринбурга, который посетили более двух миллионов человек. Задача мультимедийного проекта — прививать патриотизм подрастающему поколению через любовь к истории России, а выставки парка привлекают внимание и получают высокие оценки не только от гостей и жителей города, но и от жюри российских и международных премий. Так, экспозицию «Николай Кузнецов. Человек-легенда» члены жюри престижной международной премии Best Event Awards World Experience 2021 признали самой технологичной в мире, а «Александр Невский. Судьба России», организованный при поддержке Фонда святой Екатерины, получила третье место.