Выставка о легендарном разведчике победила на престижном конкурсе. Фото

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Экспозицию можно посмотреть каждый день в парке «Россия — моя история» в Екатеринбурге

Экспозицию «Николай Кузнецов. Человек-легенда» члены жюри престижной международной премии Best Event Awards World Experience 2021 признали самой технологичной в мире. Идея разработки проекта принадлежит учредителям Фонда Святой Екатерины, сообщает пресс-служба фонда.

«Мультимедийный выставочный проект „Николай Кузнецов. Человек-легенда“, который появился в Екатеринбурге в 2020 году, признан лучшим в мире», — сообщают в пресс-службе. Второе и третье место достались компаниям BMW и Turkish Airlines.

Экспозиция рассказывает историю про одного из самых известных разведчиков времен Великой Отечественной войны. Уроженец Свердловской области Николай Кузнецов работал в тылу врага и смог уничтожить 11 высших чинов гитлеровской Германии. Выставочный проект появился в 2020 году в парке «Россия — моя история». За последние полгода выставку посетили почти 40 тысяч человек. Экспозицию можно посмотреть каждый день в парке «Россия — моя история» в Екатеринбурге.

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Экспозицию «Николай Кузнецов. Человек-легенда» члены жюри престижной международной премии Best Event Awards World Experience 2021 признали самой технологичной в мире. Идея разработки проекта принадлежит учредителям Фонда Святой Екатерины, сообщает пресс-служба фонда. «Мультимедийный выставочный проект „Николай Кузнецов. Человек-легенда“, который появился в Екатеринбурге в 2020 году, признан лучшим в мире», — сообщают в пресс-службе. Второе и третье место достались компаниям BMW и Turkish Airlines. Экспозиция рассказывает историю про одного из самых известных разведчиков времен Великой Отечественной войны. Уроженец Свердловской области Николай Кузнецов работал в тылу врага и смог уничтожить 11 высших чинов гитлеровской Германии. Выставочный проект появился в 2020 году в парке «Россия — моя история». За последние полгода выставку посетили почти 40 тысяч человек. Экспозицию можно посмотреть каждый день в парке «Россия — моя история» в Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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