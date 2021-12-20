Выставка о легендарном разведчике победила на престижном конкурсе. Фото

20 декабря 2021 в 14:20 Размер текста - 17 +

Экспозицию можно посмотреть каждый день в парке «Россия — моя история» в Екатеринбурге Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины Экспозицию «Николай Кузнецов. Человек-легенда» члены жюри престижной международной премии Best Event Awards World Experience 2021 признали самой технологичной в мире. Идея разработки проекта принадлежит учредителям Фонда Святой Екатерины, сообщает пресс-служба фонда. «Мультимедийный выставочный проект „Николай Кузнецов. Человек-легенда“, который появился в Екатеринбурге в 2020 году, признан лучшим в мире», — сообщают в пресс-службе. Второе и третье место достались компаниям BMW и Turkish Airlines. Экспозиция рассказывает историю про одного из самых известных разведчиков времен Великой Отечественной войны. Уроженец Свердловской области Николай Кузнецов работал в тылу врага и смог уничтожить 11 высших чинов гитлеровской Германии. Выставочный проект появился в 2020 году в парке «Россия — моя история». За последние полгода выставку посетили почти 40 тысяч человек. Экспозицию можно посмотреть каждый день в парке «Россия — моя история» в Екатеринбурге. Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экспозицию «Николай Кузнецов. Человек-легенда» члены жюри престижной международной премии Best Event Awards World Experience 2021 признали самой технологичной в мире. Идея разработки проекта принадлежит учредителям Фонда Святой Екатерины, сообщает пресс-служба фонда. «Мультимедийный выставочный проект „Николай Кузнецов. Человек-легенда“, который появился в Екатеринбурге в 2020 году, признан лучшим в мире», — сообщают в пресс-службе. Второе и третье место достались компаниям BMW и Turkish Airlines. Экспозиция рассказывает историю про одного из самых известных разведчиков времен Великой Отечественной войны. Уроженец Свердловской области Николай Кузнецов работал в тылу врага и смог уничтожить 11 высших чинов гитлеровской Германии. Выставочный проект появился в 2020 году в парке «Россия — моя история». За последние полгода выставку посетили почти 40 тысяч человек. Экспозицию можно посмотреть каждый день в парке «Россия — моя история» в Екатеринбурге.