Тюменцы устраивают давку в общественном транспорте из-за нехватки автобусов. Видео

06 сентября 2022 в 11:48 Размер текста - 17 +

Тюменцы пожаловались на очереди, которые приходится отстаивать, чтобы попасть в автобус Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Жители Тюмени пожаловались на недостаточное количество автобусов, курсирующих по нескольким городским маршрутам. Претензии люди пишут в социальных сетях. Из-за большого потока пассажиров люди не помещаются в транспорт, устраивают давку и опаздывают на работу. «Куда писать или звонить, чтобы хоть на утро добавили маршрутки? Это ужас. Всем надо ехать, но биться за место в 21 веке, мне кажется, это не совсем норма. Я вот беременная, не залезла», — такой пост в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» разместила жительница города Кристина Шаповалова. Девушка приложила к записи видео, на котором в автобус маршрута №24 пытаются зайти как можно больше пассажиров. Об аналогичных проблемах тюменцы сообщают и на маршрутах № 42, 64, 83. «Вечно забиты под завязку с утра. Стоишь час, каждые 10 минут приезжает — полная, ноль мест. Домов понастроили за объездной и в Восточном, а маршруты что? Для многих уехать с утра превращается в квест быть не уволенным с работы», — пишет анонимный автор в той же группе. На аналогичные проблемы жалуются тюменцы, вынужденные ездить по маршрутам № 41, 5, 2. URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в компанию «Тюменьгортранс». Ответ ожидается.

Жители Тюмени пожаловались на недостаточное количество автобусов, курсирующих по нескольким городским маршрутам. Претензии люди пишут в социальных сетях. Из-за большого потока пассажиров люди не помещаются в транспорт, устраивают давку и опаздывают на работу. «Куда писать или звонить, чтобы хоть на утро добавили маршрутки? Это ужас. Всем надо ехать, но биться за место в 21 веке, мне кажется, это не совсем норма. Я вот беременная, не залезла», — такой пост в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» разместила жительница города Кристина Шаповалова. Девушка приложила к записи видео, на котором в автобус маршрута №24 пытаются зайти как можно больше пассажиров. Об аналогичных проблемах тюменцы сообщают и на маршрутах № 42, 64, 83. «Вечно забиты под завязку с утра. Стоишь час, каждые 10 минут приезжает — полная, ноль мест. Домов понастроили за объездной и в Восточном, а маршруты что? Для многих уехать с утра превращается в квест быть не уволенным с работы», — пишет анонимный автор в той же группе. На аналогичные проблемы жалуются тюменцы, вынужденные ездить по маршрутам № 41, 5, 2. URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в компанию «Тюменьгортранс». Ответ ожидается.