В Екатеринбурге анонсировали концерт имени Земфиры. Фото

В Екатеринбурге оркестр Neo Classic Orchestra 1 октября устроит концерт, где исполнит музыку Земфиры

06 сентября 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

В октябре Земфира отправится в мировое турне, но ее музыка звучит на российских сценах и сейчас Фото: m.zakharova/Flickr В Екатеринбурге появился анонс концерта, организаторы которого обещают исполнить музыку покинувшей Россию певицы Земфиры. По словам продюсер оркестра Neo Classic Orchestra Антона Томина, все использованные треки и фото были заранее согласованы с правообладателем. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «У нас нет песен [Земфиры]. Вся музыка, которую наш коллектив будет играть, написана нами. Никто петь не будет, это именно музыка, сделанная на истории из песен Земфиры. У нас есть все договора с Российский авторским обществом, и мы даже за то, что написали сами, платим отчисления на имя Земфиры. Очень надеемся, что в этих реалиях она хоть что-то получить», — пояснил Томина. При этом афиши с мероприятием нет на сайте Дворца молодежи, где и пройдет концерт Neo Classic Orchestra. Продюсер оркестра заявил, что это нормальная практика и коллектив не всегда размещает анонсы мероприятия на сайте площадки, где он будет выступать. «Никаких отказов не получали, и мы не всегда размещаем мероприятия на сайте площадки. Я могу попросить, и тогда разместят. Мы продаемся через городские зрелищные кассы, через „Кассир.ру“, также билеты можно приобрести на нашем официальном сайте», — пояснил продюсер оркестра. Он уточнил, что команда Neo Classic Orchestra делает ставку на кассы, потому что люди чаще всего покупают именно там, а организаторы концерта стараются сделать покупку билета максимально комфортной для людей. Концерт, посвященный музыке певицы Земфиры, пройдет 1 октября во Дворце молодежи. Билеты обойдутся от 1000 рублей. Оплатить их можно по «Пушкинской карте». Кроме этого, в конце октября оркестр представит новую программу с мировыми хитами Людовико Эйнауди. Ранее певица Земфира попала в негласный «черный список» артистов, которым запрещено выступать в России. В нем также числятся еще 36 музыкантов, которые отказались поддержать проведение специальной операции РФ на Украине или покинули страну в период с 24 февраля. Певицы из Екатеринбурга Лиза Монеточка и Вера Мусаелян, солистка группы «Алоэ Вера», также есть в списке «нежелательных» артистов. Музыку Земфиры исполнят 1 октября во Дворце молодежи Фото: telegram-канал «Квартал миллионеров» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге появился анонс концерта, организаторы которого обещают исполнить музыку покинувшей Россию певицы Земфиры. По словам продюсер оркестра Neo Classic Orchestra Антона Томина, все использованные треки и фото были заранее согласованы с правообладателем. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «У нас нет песен [Земфиры]. Вся музыка, которую наш коллектив будет играть, написана нами. Никто петь не будет, это именно музыка, сделанная на истории из песен Земфиры. У нас есть все договора с Российский авторским обществом, и мы даже за то, что написали сами, платим отчисления на имя Земфиры. Очень надеемся, что в этих реалиях она хоть что-то получить», — пояснил Томина. При этом афиши с мероприятием нет на сайте Дворца молодежи, где и пройдет концерт Neo Classic Orchestra. Продюсер оркестра заявил, что это нормальная практика и коллектив не всегда размещает анонсы мероприятия на сайте площадки, где он будет выступать. «Никаких отказов не получали, и мы не всегда размещаем мероприятия на сайте площадки. Я могу попросить, и тогда разместят. Мы продаемся через городские зрелищные кассы, через „Кассир.ру“, также билеты можно приобрести на нашем официальном сайте», — пояснил продюсер оркестра. Он уточнил, что команда Neo Classic Orchestra делает ставку на кассы, потому что люди чаще всего покупают именно там, а организаторы концерта стараются сделать покупку билета максимально комфортной для людей. Концерт, посвященный музыке певицы Земфиры, пройдет 1 октября во Дворце молодежи. Билеты обойдутся от 1000 рублей. Оплатить их можно по «Пушкинской карте». Кроме этого, в конце октября оркестр представит новую программу с мировыми хитами Людовико Эйнауди. Ранее певица Земфира попала в негласный «черный список» артистов, которым запрещено выступать в России. В нем также числятся еще 36 музыкантов, которые отказались поддержать проведение специальной операции РФ на Украине или покинули страну в период с 24 февраля. Певицы из Екатеринбурга Лиза Монеточка и Вера Мусаелян, солистка группы «Алоэ Вера», также есть в списке «нежелательных» артистов.