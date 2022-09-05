В Челябинской области 14-летняя школьница заявила об изнасиловании после вечеринки

06 сентября 2022 в 13:25 Размер текста - 17 +

В причинах разбирается Следственный комитет Фото: Илья Московец © URA.RU В Троицке (Челябинская область) 14-летняя воспитанница приюта сообщила об изнасиловании после вечеринки в компании взрослого мужчины. Однако ее знакомый все отрицает, заявляя, что девушка сильно напилась и он выгнал ее из машины, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Две воспитанницы муниципального приюта, 14-ти и 15-ти лет, отправились вечером в минувшие выходные употреблять самбуку в компании 25-летнего мужчины и кататься с ним на машине. В процессе младшей девушке стало плохо, ее вырвало прямо в машине, и мужчина выгнал ее из машины, чтобы шла до дома пешком, а ее подругу довез на автомобиле. Утром первая девушка заявила, что парень ее изнасиловал, хотя она ничего не помнит, но думает, что все было именно так», — рассказал источник. Школьница рассказала об этом педагогу приюта после того, как получила выговор за пьянство. Сам парень все отрицает, ее подруга тоже не помнит каких-то подобных событий, объективных доказательств совершения преступления пока нет. Сотрудники приюта сразу обратились в следственный комитет, сейчас проводится проверка. В пресс-службе ведомства от комментариев воздерживаются.

В Троицке (Челябинская область) 14-летняя воспитанница приюта сообщила об изнасиловании после вечеринки в компании взрослого мужчины. Однако ее знакомый все отрицает, заявляя, что девушка сильно напилась и он выгнал ее из машины, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Две воспитанницы муниципального приюта, 14-ти и 15-ти лет, отправились вечером в минувшие выходные употреблять самбуку в компании 25-летнего мужчины и кататься с ним на машине. В процессе младшей девушке стало плохо, ее вырвало прямо в машине, и мужчина выгнал ее из машины, чтобы шла до дома пешком, а ее подругу довез на автомобиле. Утром первая девушка заявила, что парень ее изнасиловал, хотя она ничего не помнит, но думает, что все было именно так», — рассказал источник. Школьница рассказала об этом педагогу приюта после того, как получила выговор за пьянство. Сам парень все отрицает, ее подруга тоже не помнит каких-то подобных событий, объективных доказательств совершения преступления пока нет. Сотрудники приюта сразу обратились в следственный комитет, сейчас проводится проверка. В пресс-службе ведомства от комментариев воздерживаются.