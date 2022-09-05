Криминальный авторитет Краб зарезал свердловчанина кухонным ножом

06 сентября 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

Краб напал на знакомого в конце августа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Свердловский авторитет по кличке Краб, сидевший за решеткой более 30 лет, зарезал жителя из поселка Арти после застолья. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «Вблизи дома по улице Шутова в поселке Арти обнаружено тело [36-летнего] мужчины с колото-резаным ранением груди. „По горячим следам“ установлен и задержан подозреваемый», — рассказал Шульга. Когда полиция задержала убийцу, он сразу признался в преступлении и рассказал все силовикам. Следователи собирают доказательства его вины. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что ранее мужчину несколько раз судили, в результате чего он провел более 30 лет в местах лишения свободы. Сокамерники дали рецидивисту кличку Краб. Горелых отметил, что криминальный авторитет поссорился с соседом во время застолья и пошел домой, чтобы взять нож и напасть на друга. Силовики осмотрели место происшествия и назначили экспертизы. В приговоре авторитету будут учтены показания свидетелей убийства.

Свердловский авторитет по кличке Краб, сидевший за решеткой более 30 лет, зарезал жителя из поселка Арти после застолья. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «Вблизи дома по улице Шутова в поселке Арти обнаружено тело [36-летнего] мужчины с колото-резаным ранением груди. „По горячим следам“ установлен и задержан подозреваемый», — рассказал Шульга. Когда полиция задержала убийцу, он сразу признался в преступлении и рассказал все силовикам. Следователи собирают доказательства его вины. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что ранее мужчину несколько раз судили, в результате чего он провел более 30 лет в местах лишения свободы. Сокамерники дали рецидивисту кличку Краб. Горелых отметил, что криминальный авторитет поссорился с соседом во время застолья и пошел домой, чтобы взять нож и напасть на друга. Силовики осмотрели место происшествия и назначили экспертизы. В приговоре авторитету будут учтены показания свидетелей убийства.