Свердловский минздрав поменял систему премирования для главврачей

Новую систему премирования для руководителей медучреждений утвердил свердловский министр Андрей Карлов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов утвердил новую систему премирования для руководителей медучреждений. Речь идет об учреждениях, подчиненных ведомству. Согласно данным документа (имеется в распоряжении редакции), в зависимости от достигнутых показателей больницам будут начислять баллы.

В документе пописаны условия при которых будет начислена премия. Например, если медучреждение укомплектовано врачами на 90-100%, комиссия начисляет сразу пять баллов. Если на 90-80%, то четыре балла. Оценивать работу руководительского состава будет специальная комиссия, которую возглавил сам министр Карлов.

Ранее агентство писало, что с подстанций скорой медицинской помощи (СМП) в Екатеринбурге массово увольняются специалисты. Причиной сотрудники называют отмену выплат, связанных с ковидом. При этом представители самой СМП информацию опровергают.