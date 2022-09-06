Свердловский минздрав поменял систему премирования для главврачей

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Областная больница №3. Челябинск, минздрав, вербитский михаил, медицина, скорая помощь, врач, семенов юрий
Новую систему премирования для  руководителей медучреждений утвердил свердловский министр Андрей Карлов Фото:

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов утвердил новую систему премирования для руководителей медучреждений. Речь идет об учреждениях, подчиненных ведомству. Согласно данным документа (имеется в распоряжении редакции), в зависимости от достигнутых показателей больницам будут начислять баллы.

В документе пописаны условия при которых будет начислена премия. Например, если медучреждение укомплектовано врачами на 90-100%, комиссия начисляет сразу пять баллов. Если на 90-80%, то четыре балла. Оценивать работу руководительского состава будет специальная комиссия, которую возглавил сам министр Карлов.

Ранее агентство писало, что с подстанций скорой медицинской помощи (СМП) в Екатеринбурге массово увольняются специалисты. Причиной сотрудники называют отмену выплат, связанных с ковидом. При этом представители самой СМП информацию опровергают.

Новую систему премирования главврачей ввели в Свердловской области

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Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов утвердил новую систему премирования для руководителей медучреждений. Речь идет об учреждениях, подчиненных ведомству. Согласно данным документа (имеется в распоряжении редакции), в зависимости от достигнутых показателей больницам будут начислять баллы. В документе пописаны условия при которых будет начислена премия. Например, если медучреждение укомплектовано врачами на 90-100%, комиссия начисляет сразу пять баллов. Если на 90-80%, то четыре балла. Оценивать работу руководительского состава будет специальная комиссия, которую возглавил сам министр Карлов. Ранее агентство писало, что с подстанций скорой медицинской помощи (СМП) в Екатеринбурге массово увольняются специалисты. Причиной сотрудники называют отмену выплат, связанных с ковидом. При этом представители самой СМП информацию опровергают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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