Родственники роженицы в Озерске обвинили врачей в гибели младенца

Родственники жительницы Озерска (Челябинская область), чей ребенок погиб во время родов, обвинили в этом врачей. Они намерены судиться с ФГБУЗ «Клиническая больница № 71 Федерального медико-биологического агентства», которая обслуживает Озерск.
«3 сентября этого года моя дочь была доставлена в наш озерский роддом с естественными схватками и уже излившимися водами. Полтора часа никто из дежурных врачей к ней не подходил вообще, ее ребенок был живой, когда ее доставили в роддом. Спустя полтора часа он умер, пришлось ее кесарить и вытаскивать умершую мою внучку, ее дочку долгожданную», — написала мать роженицы в паблике «Подслушано Озерск» в соцсети «ВКонтакте».
Мать роженицы заявила, что намерена судиться с больницей за ненадлежащее оказание медицинской помощи. Со слов женщины, от врачей больницы №71 «пострадала вся семья». Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу больницы. Он будет опубликован, как только поступит.
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