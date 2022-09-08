В Екатеринбурге туристы не смогли вылететь в Египет из-за задержки рейса

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, самолет, альмасрия, almasria
Рейс авиакомпании Al Masria должен был вылететь в 17:25 Фото:

Рейс авиакомпании Al Masria из екатеринбургского аэропорта Кольцово до Шарм эль Шейха (Египет) оказался сорван, туристы не смогли вовремя вылететь. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Кольцово.

«Рейс задерживается по решению авиакомпании. С пассажирами работают представители авиаперевозчика», — рассказали представители аэропорта.

По информации Е1.RU, причиной задержки рейса стала проблема с перегрузом. «Командир отказался вылетать с багажом. Туристам предложили на выбор: или оставить багаж в камере хранения и лететь без багажа, или сняться с рейса», — поделился один из пассажиров рейса.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кольцово появились регулярные рейсы в Шарм эль Шейх, их выполняет авиакомпания Al Masria. Первый самолет из Египта приземлился в Кольцово 11 августа. Его торжественно встретили водной аркой, создаваемой с помощью воды, поданной под напором из шлангов.

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Рейс авиакомпании Al Masria из екатеринбургского аэропорта Кольцово до Шарм эль Шейха (Египет) оказался сорван, туристы не смогли вовремя вылететь. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Кольцово. «Рейс задерживается по решению авиакомпании. С пассажирами работают представители авиаперевозчика», — рассказали представители аэропорта. По информации Е1.RU, причиной задержки рейса стала проблема с перегрузом. «Командир отказался вылетать с багажом. Туристам предложили на выбор: или оставить багаж в камере хранения и лететь без багажа, или сняться с рейса», — поделился один из пассажиров рейса. Ранее URA.RU сообщало, что в Кольцово появились регулярные рейсы в Шарм эль Шейх, их выполняет авиакомпания Al Masria. Первый самолет из Египта приземлился в Кольцово 11 августа. Его торжественно встретили водной аркой, создаваемой с помощью воды, поданной под напором из шлангов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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