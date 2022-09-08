В Екатеринбурге туристы не смогли вылететь в Египет из-за задержки рейса

08 сентября 2022 в 22:22 Размер текста - 17 +

Рейс авиакомпании Al Masria должен был вылететь в 17:25 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Рейс авиакомпании Al Masria из екатеринбургского аэропорта Кольцово до Шарм эль Шейха (Египет) оказался сорван, туристы не смогли вовремя вылететь. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Кольцово. «Рейс задерживается по решению авиакомпании. С пассажирами работают представители авиаперевозчика», — рассказали представители аэропорта. По информации Е1.RU, причиной задержки рейса стала проблема с перегрузом. «Командир отказался вылетать с багажом. Туристам предложили на выбор: или оставить багаж в камере хранения и лететь без багажа, или сняться с рейса», — поделился один из пассажиров рейса. Ранее URA.RU сообщало, что в Кольцово появились регулярные рейсы в Шарм эль Шейх, их выполняет авиакомпания Al Masria. Первый самолет из Египта приземлился в Кольцово 11 августа. Его торжественно встретили водной аркой, создаваемой с помощью воды, поданной под напором из шлангов.

Рейс авиакомпании Al Masria из екатеринбургского аэропорта Кольцово до Шарм эль Шейха (Египет) оказался сорван, туристы не смогли вовремя вылететь. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Кольцово. «Рейс задерживается по решению авиакомпании. С пассажирами работают представители авиаперевозчика», — рассказали представители аэропорта. По информации Е1.RU, причиной задержки рейса стала проблема с перегрузом. «Командир отказался вылетать с багажом. Туристам предложили на выбор: или оставить багаж в камере хранения и лететь без багажа, или сняться с рейса», — поделился один из пассажиров рейса. Ранее URA.RU сообщало, что в Кольцово появились регулярные рейсы в Шарм эль Шейх, их выполняет авиакомпания Al Masria. Первый самолет из Египта приземлился в Кольцово 11 августа. Его торжественно встретили водной аркой, создаваемой с помощью воды, поданной под напором из шлангов.