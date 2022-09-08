Свердловчанка с больным младенцем сбежала из больницы из-за холода в палате. Видео

Свердловчанка с больным младенцем сбежала из больницы из-за холода в палате. Видео

09 сентября 2022 в 07:30 Размер текста - 17 +

В Краснотурьинске пациентка пожаловалась на дырявые окна в палатах местной больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Краснотурьинска (Свердловская область) пожаловалась на невыносимые условия пребывания в инфекционном отделении местной больницы. Она попала туда с семимесячным ребенком, у которого была высокая температура, и в итоге решила уйти домой, так как в палате было очень холодно из-за щелей в окнах. Об этом девушка написала в соцсетях. «Сначала нас положили на первый этаж в боксы. Там было холодно, но терпимо, там ремонт, пластиковые окна, туалет и ванна. Ребенок с высокой температурой. Потом пришел лечащий врач и сказал, что нас переводят. „На ваше место положат других, мест нет, там то же самое, только туалет и ванна общие“, — сказал он. Нас перевели в капельное. Сказать, что я охренела, ничего не сказать. В окнах огромные щели, просто сквозит холодом», — рассказала свердловчанка сообществу «Краснотурьинск LIVE» в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, в окнах на этаже огромные щели, так что даже обогреватели не помогают. Свердловчанка с больным малышом отказалась находиться в таких условиях и уехала домой. В комментариях к посту несколько человек написали, что в инфекционном отделении действительно старый ремонт и из-за холода невозможно находиться в палатах. URA.RU отправило запрос в министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

Жительница Краснотурьинска (Свердловская область) пожаловалась на невыносимые условия пребывания в инфекционном отделении местной больницы. Она попала туда с семимесячным ребенком, у которого была высокая температура, и в итоге решила уйти домой, так как в палате было очень холодно из-за щелей в окнах. Об этом девушка написала в соцсетях. «Сначала нас положили на первый этаж в боксы. Там было холодно, но терпимо, там ремонт, пластиковые окна, туалет и ванна. Ребенок с высокой температурой. Потом пришел лечащий врач и сказал, что нас переводят. „На ваше место положат других, мест нет, там то же самое, только туалет и ванна общие“, — сказал он. Нас перевели в капельное. Сказать, что я охренела, ничего не сказать. В окнах огромные щели, просто сквозит холодом», — рассказала свердловчанка сообществу «Краснотурьинск LIVE» в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, в окнах на этаже огромные щели, так что даже обогреватели не помогают. Свердловчанка с больным малышом отказалась находиться в таких условиях и уехала домой. В комментариях к посту несколько человек написали, что в инфекционном отделении действительно старый ремонт и из-за холода невозможно находиться в палатах. URA.RU отправило запрос в министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.