В Челябинской области произошел взрыв на АЗС

На месте работали сотрудники МЧС (фото из архива)
В Карталинском районе Челябинской области произошел взрыв на старой автозаправочной станции. Как рассказали URA.RU жители района, взорвалась емкость с топливом. В пресс-службе ГУ МЧС по региону факт происшествия подтвердили.
«Из-за нарушения правил пожарной безопасности при производстве огневых (сварочных) работ произошло возгорание паров топлива. Площадь пожара составила 11 кв. метров. Лицо, проводившее срезку, устанавливается», — рассказали в пресс-службе.
Ликвидировала пожар одна единица техники. При инциденте никто не пострадал.
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