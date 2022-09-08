В Челябинской области произошел взрыв на АЗС

09 сентября 2022 в 10:33 Размер текста - 17 +

На месте работали сотрудники МЧС (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Карталинском районе Челябинской области произошел взрыв на старой автозаправочной станции. Как рассказали URA.RU жители района, взорвалась емкость с топливом. В пресс-службе ГУ МЧС по региону факт происшествия подтвердили. «Из-за нарушения правил пожарной безопасности при производстве огневых (сварочных) работ произошло возгорание паров топлива. Площадь пожара составила 11 кв. метров. Лицо, проводившее срезку, устанавливается», — рассказали в пресс-службе. Ликвидировала пожар одна единица техники. При инциденте никто не пострадал.

В Карталинском районе Челябинской области произошел взрыв на старой автозаправочной станции. Как рассказали URA.RU жители района, взорвалась емкость с топливом. В пресс-службе ГУ МЧС по региону факт происшествия подтвердили. «Из-за нарушения правил пожарной безопасности при производстве огневых (сварочных) работ произошло возгорание паров топлива. Площадь пожара составила 11 кв. метров. Лицо, проводившее срезку, устанавливается», — рассказали в пресс-службе. Ликвидировала пожар одна единица техники. При инциденте никто не пострадал.