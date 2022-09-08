08 сентября 2022

В Челябинской области произошел взрыв на АЗС

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, мчс, дым, пожар, пламя, огонь, огнеборец, газовый баллон
На месте работали сотрудники МЧС (фото из архива) Фото:

В Карталинском районе Челябинской области произошел взрыв на старой автозаправочной станции. Как рассказали URA.RU жители района, взорвалась емкость с топливом. В пресс-службе ГУ МЧС по региону факт происшествия подтвердили.

«Из-за нарушения правил пожарной безопасности при производстве огневых (сварочных) работ произошло возгорание паров топлива. Площадь пожара составила 11 кв. метров. Лицо, проводившее срезку, устанавливается», — рассказали в пресс-службе.

Ликвидировала пожар одна единица техники. При инциденте никто не пострадал.

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В Карталинском районе Челябинской области произошел взрыв на старой автозаправочной станции. Как рассказали URA.RU жители района, взорвалась емкость с топливом. В пресс-службе ГУ МЧС по региону факт происшествия подтвердили. «Из-за нарушения правил пожарной безопасности при производстве огневых (сварочных) работ произошло возгорание паров топлива. Площадь пожара составила 11 кв. метров. Лицо, проводившее срезку, устанавливается», — рассказали в пресс-службе. Ликвидировала пожар одна единица техники. При инциденте никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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