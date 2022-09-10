В Екатеринбурге мужчина на иномарке попал в ДТП и перевернулся, его госпитализировали с рассечением головы и сотрясением мозга. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Водитель „Ауди“ при перестроении врезался в Toyota RAV4, которая в последствии перевернулась. Пострадал водитель „Тойота“ — сотрясение мозга и рассечение головы», — рассказал представитель ведомства.
Авария произошла вечером 10 сентября на третьем километре Новокольцовской улицы. Также автомобиль «Ауди» после первого столкновения врезался в «Лада Веста». В ГИБДД убедительно просят всех водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в районе пересечения ЕКАД с Кольцовским трактом произошло ДТП. В результате аварии мужчину зажало в машине.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»
В Екатеринбурге мужчина на иномарке попал в ДТП и перевернулся, его госпитализировали с рассечением головы и сотрясением мозга. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель „Ауди“ при перестроении врезался в Toyota RAV4, которая в последствии перевернулась. Пострадал водитель „Тойота“ — сотрясение мозга и рассечение головы», — рассказал представитель ведомства. Авария произошла вечером 10 сентября на третьем километре Новокольцовской улицы. Также автомобиль «Ауди» после первого столкновения врезался в «Лада Веста». В ГИБДД убедительно просят всех водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в районе пересечения ЕКАД с Кольцовским трактом произошло ДТП. В результате аварии мужчину зажало в машине.