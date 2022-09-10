10 сентября 2022
09 сентября 2022

Свердловчанин на Toyota перевернулся и рассек голову после аварии на ЕКАД. Фото, видео

Водитель иномарки рассек голову, попав в ДТП и перевернувшись на ЕКАД
© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Авария произошла вечером 10 сентября на третьем километре Новокольцовской улицы Фото:

В Екатеринбурге мужчина на иномарке попал в ДТП и перевернулся, его госпитализировали с рассечением головы и сотрясением мозга. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель „Ауди“ при перестроении врезался в Toyota RAV4, которая в последствии перевернулась. Пострадал водитель „Тойота“ — сотрясение мозга и рассечение головы», — рассказал представитель ведомства.

Авария произошла вечером 10 сентября на третьем километре Новокольцовской улицы. Также автомобиль «Ауди» после первого столкновения врезался в «Лада Веста». В ГИБДД убедительно просят всех водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в районе пересечения ЕКАД с Кольцовским трактом произошло ДТП. В результате аварии мужчину зажало в машине.

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Фото:

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В Екатеринбурге мужчина на иномарке попал в ДТП и перевернулся, его госпитализировали с рассечением головы и сотрясением мозга. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель „Ауди“ при перестроении врезался в Toyota RAV4, которая в последствии перевернулась. Пострадал водитель „Тойота“ — сотрясение мозга и рассечение головы», — рассказал представитель ведомства. Авария произошла вечером 10 сентября на третьем километре Новокольцовской улицы. Также автомобиль «Ауди» после первого столкновения врезался в «Лада Веста». В ГИБДД убедительно просят всех водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в районе пересечения ЕКАД с Кольцовским трактом произошло ДТП. В результате аварии мужчину зажало в машине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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