В ХМАО спикера думы обвинили в агитации за «Единую Россию» на выборах

Председателя думы Югорска Комисаренко обвинили в агитации за "Единую Россию" на выборах

11 сентября 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Претензии председателю думы Югорска Евгении Комиссаренко за агитацию на выборах предъявил другой депутат Антон Пантин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат думы Югорска Антон Пантин обвинил спикера городской думы Евгению Комисаренко в агитации за кандидатов от «Единой России» на выборах в день тишины. Об этом он сам заявил URA.RU. «Должностное лицо, председатель думы Югорска на своей странице „ВКонтакте“ опубликовала агитацию за партию „Единая Россия“, что само по себе незаконно. Причем сделала это в день тишины 10 сентября. Сейчас направили заявление в ТИК и полицию о привлечении Е.Б. Комисаренко к административной ответственности и устранили нарушение закона», — заявил Пантин. В аккаунте председателя думы Югорска был размещен пост, где она призывала избирателей прийти на выборы и обращала внимание на кандидатов от «Единой России». «Единая Россия» выдвинула своих кандидатов на все вакантные мандаты. Каждый из них уже победил на предварительном голосовании Партии, это сильные лидеры, готовые брать на себя ответственность за принимаемые решения и способные оправдать доверие избирателей реальными делами», — написала Комисаренко. В разговоре с URA.RU спикер думы Югорска не согласилась с выдвинутыми претензиями в свой адрес. «Предвыборная агитация — это побуждение голосовать за того или иного кандидата или партию. Если оппозиция сможет доказать этот факт, пусть пишет жалобу в правоохранительные органы, а не в своих социальных сетях. Все говорит о том, что эти обвинения делаются с одной целью — дестабилизации ситуации и пиара своего имени. Так как реальных оснований выиграть у оппозиции не существует», — заявила Комисаренко. Ранее URA.RU сообщало, что полиции пришлось разбираться в другом скандале на выборах в думу Югорска. Сотрудники правоохранительных органов усмотрели нарушение в распространении агитационных материалов рядом с избирательным участком. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат думы Югорска Антон Пантин обвинил спикера городской думы Евгению Комисаренко в агитации за кандидатов от «Единой России» на выборах в день тишины. Об этом он сам заявил URA.RU. «Должностное лицо, председатель думы Югорска на своей странице „ВКонтакте“ опубликовала агитацию за партию „Единая Россия“, что само по себе незаконно. Причем сделала это в день тишины 10 сентября. Сейчас направили заявление в ТИК и полицию о привлечении Е.Б. Комисаренко к административной ответственности и устранили нарушение закона», — заявил Пантин. В аккаунте председателя думы Югорска был размещен пост, где она призывала избирателей прийти на выборы и обращала внимание на кандидатов от «Единой России». «Единая Россия» выдвинула своих кандидатов на все вакантные мандаты. Каждый из них уже победил на предварительном голосовании Партии, это сильные лидеры, готовые брать на себя ответственность за принимаемые решения и способные оправдать доверие избирателей реальными делами», — написала Комисаренко. В разговоре с URA.RU спикер думы Югорска не согласилась с выдвинутыми претензиями в свой адрес. «Предвыборная агитация — это побуждение голосовать за того или иного кандидата или партию. Если оппозиция сможет доказать этот факт, пусть пишет жалобу в правоохранительные органы, а не в своих социальных сетях. Все говорит о том, что эти обвинения делаются с одной целью — дестабилизации ситуации и пиара своего имени. Так как реальных оснований выиграть у оппозиции не существует», — заявила Комисаренко. Ранее URA.RU сообщало, что полиции пришлось разбираться в другом скандале на выборах в думу Югорска. Сотрудники правоохранительных органов усмотрели нарушение в распространении агитационных материалов рядом с избирательным участком.