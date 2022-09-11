Власти Украины захотели закончить СВО нападением на Москву

Секретарь СНБО Украины Данилов: Киев намерен добиться капитуляции России
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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица
ВСУ хотят продвинуться к Крыму и Москве, заявил Данилов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина намерена завершить конфликт с Россией продвижением ВСУ до Крыма и Москвы. Такое заявление сделал Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью украинским СМИ.

«Окончание конфликта — это освобождение всех наших территорий. <…> Что касается территорий, то ВСУ остановятся там, где будут заканчиваться наши интересы. Это может быть и Крым, и Москва. Это будет зависеть от многих обстоятельств», — сказал Данилов.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства подчеркнул, что на территории Украины сформировался антироссийский анклав, который угрожал безопасности РФ. Путин отметил, что оккупация Украины не является целью России.

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Украина намерена завершить конфликт с Россией продвижением ВСУ до Крыма и Москвы. Такое заявление сделал Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью украинским СМИ. «Окончание конфликта — это освобождение всех наших территорий. <…> Что касается территорий, то ВСУ остановятся там, где будут заканчиваться наши интересы. Это может быть и Крым, и Москва. Это будет зависеть от многих обстоятельств», — сказал Данилов. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства подчеркнул, что на территории Украины сформировался антироссийский анклав, который угрожал безопасности РФ. Путин отметил, что оккупация Украины не является целью России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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