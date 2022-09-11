Власти Украины захотели закончить СВО нападением на Москву

Секретарь СНБО Украины Данилов: Киев намерен добиться капитуляции России

11 сентября 2022 в 18:59 Размер текста - 17 +

ВСУ хотят продвинуться к Крыму и Москве, заявил Данилов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина намерена завершить конфликт с Россией продвижением ВСУ до Крыма и Москвы. Такое заявление сделал Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью украинским СМИ. «Окончание конфликта — это освобождение всех наших территорий. <…> Что касается территорий, то ВСУ остановятся там, где будут заканчиваться наши интересы. Это может быть и Крым, и Москва. Это будет зависеть от многих обстоятельств», — сказал Данилов. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства подчеркнул, что на территории Украины сформировался антироссийский анклав, который угрожал безопасности РФ. Путин отметил, что оккупация Украины не является целью России.

Украина намерена завершить конфликт с Россией продвижением ВСУ до Крыма и Москвы. Такое заявление сделал Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью украинским СМИ. «Окончание конфликта — это освобождение всех наших территорий. <…> Что касается территорий, то ВСУ остановятся там, где будут заканчиваться наши интересы. Это может быть и Крым, и Москва. Это будет зависеть от многих обстоятельств», — сказал Данилов. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства подчеркнул, что на территории Украины сформировался антироссийский анклав, который угрожал безопасности РФ. Путин отметил, что оккупация Украины не является целью России.