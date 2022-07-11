11 июля 2022

Пермские пожарные вошли в тройку лучших в стране. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки приняли участие в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту

Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту проводятся в Перми с 10 по 13 июля. Пермские сотрудники МЧС вошли в тройку лучших, заняв второе место в пожарной эстафете.

Пожарная эстафета прошла на стадионе «Динамо». Спортсменам на скорость надо было выполнить ряд специальных упражнений, в том числе тушить огонь и забираться на строения.

По результатам соревнований пермяки Николай Кочубей, Дмитрий Султанбеков, Евгений Жижин и Дмитрий Андреев заняли второе место. Победителями эстафеты стала команда из Санкт-Петербурга, на третьем месте команда из города Лесное.

Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине "пожарная эстафета". Пермь
На всех этапах эстафеты были разные задания
Фото:
Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине "пожарная эстафета". Пермь
Все участники в отличной физической форме
Фото:
Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине "пожарная эстафета". Пермь
На одном из этапов надо было забраться на строение
Фото:
Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине "пожарная эстафета". Пермь
Даже тушение огня было на скорость
Фото:
Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине "пожарная эстафета". Пермь
Один из самых зрелищных этапов — тушение огня
Фото:
Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине "пожарная эстафета". Пермь
Тушение огня
Фото:
Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине "пожарная эстафета". Пермь
Оглашение результатов после эстафеты
Фото:

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Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту проводятся в Перми с 10 по 13 июля. Пермские сотрудники МЧС вошли в тройку лучших, заняв второе место в пожарной эстафете. Пожарная эстафета прошла на стадионе «Динамо». Спортсменам на скорость надо было выполнить ряд специальных упражнений, в том числе тушить огонь и забираться на строения. По результатам соревнований пермяки Николай Кочубей, Дмитрий Султанбеков, Евгений Жижин и Дмитрий Андреев заняли второе место. Победителями эстафеты стала команда из Санкт-Петербурга, на третьем месте команда из города Лесное.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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