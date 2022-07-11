Пермяки приняли участие в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту
Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту проводятся в Перми с 10 по 13 июля. Пермские сотрудники МЧС вошли в тройку лучших, заняв второе место в пожарной эстафете.
Пожарная эстафета прошла на стадионе «Динамо». Спортсменам на скорость надо было выполнить ряд специальных упражнений, в том числе тушить огонь и забираться на строения.
По результатам соревнований пермяки Николай Кочубей, Дмитрий Султанбеков, Евгений Жижин и Дмитрий Андреев заняли второе место. Победителями эстафеты стала команда из Санкт-Петербурга, на третьем месте команда из города Лесное.
На всех этапах эстафеты были разные задания
Все участники в отличной физической форме
На одном из этапов надо было забраться на строение
Даже тушение огня было на скорость
Один из самых зрелищных этапов — тушение огня
Тушение огня
Оглашение результатов после эстафеты
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