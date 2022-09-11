11 сентября 2022
10 сентября 2022
09 сентября 2022

Мэр из ХМАО заявил, что жалобы не повлияют на результаты выборов

Мэр Югорска Алексей Харлов: жалобы на нарушения не повлияют на результаты голосования
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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, подсчет бюллетеней, подсчет голосов, избирателный участок, выборы 2021
Жалобы на нарушения не повлияют на итоги выборов в Югорске Фото:
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Единый день голосования — 2022

Мэр Югорска Алексей Харлов сообщил, что поступившие жалобы не повлияют на итоги голосования. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«За время голосования поступило 14 жалоб. Многим из них дана правовая оценка, некоторые будут еще дополнительно рассматриваться, но влияния на итоги голосования они не окажут», — сообщил Харлов.

В Югорске депутатский мандат с большим отрывом выиграл бизнесмен Николай Лукинских, он получил 192 голоса избирателей. За его ближайшего конкурента проголосовало 100 человек. Однофамилец мэра Владимир Харлов заручился поддержкой 31-го избирателя.

Ранее URA.RU рассказало, что в Югорске из-за жалоб на нарушения не могут приступить к подсчету голосов. Наблюдатели от «Справедливой России» обратились за помощью к полиции.

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Мэр Югорска Алексей Харлов сообщил, что поступившие жалобы не повлияют на итоги голосования. Об этом он написал в своем telegram-канале. «За время голосования поступило 14 жалоб. Многим из них дана правовая оценка, некоторые будут еще дополнительно рассматриваться, но влияния на итоги голосования они не окажут», — сообщил Харлов. В Югорске депутатский мандат с большим отрывом выиграл бизнесмен Николай Лукинских, он получил 192 голоса избирателей. За его ближайшего конкурента проголосовало 100 человек. Однофамилец мэра Владимир Харлов заручился поддержкой 31-го избирателя. Ранее URA.RU рассказало, что в Югорске из-за жалоб на нарушения не могут приступить к подсчету голосов. Наблюдатели от «Справедливой России» обратились за помощью к полиции.
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