Мэр из ХМАО заявил, что жалобы не повлияют на результаты выборов

Мэр Югорска Алексей Харлов сообщил, что поступившие жалобы не повлияют на итоги голосования. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«За время голосования поступило 14 жалоб. Многим из них дана правовая оценка, некоторые будут еще дополнительно рассматриваться, но влияния на итоги голосования они не окажут», — сообщил Харлов.
В Югорске депутатский мандат с большим отрывом выиграл бизнесмен Николай Лукинских, он получил 192 голоса избирателей. За его ближайшего конкурента проголосовало 100 человек. Однофамилец мэра Владимир Харлов заручился поддержкой 31-го избирателя.
Ранее URA.RU рассказало, что в Югорске из-за жалоб на нарушения не могут приступить к подсчету голосов. Наблюдатели от «Справедливой России» обратились за помощью к полиции.
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