11 сентября 2022
10 сентября 2022
09 сентября 2022

Дети из ЛНР вернулись домой из лагерей Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лето в городе. Челябинск, детский лагерь, лагерь, лето, автобус, дети, каникулы, детская безопасность
Домой приехала группа из 50 детей и подростков Фото:

Дети из Северодонецка (ЛНР) вернулись домой после отдыха в детских оздоровительных лагерях Пермского края. Об этом сообщает в своем telegram-канале исполняющий обязанности главы Северодонецка Николай Моргунов.

«Вторая группа детей вернулась из оздоровительных лагерей Пермского края. 50 детей и подростков приехали в родной город, где их радостно встретили близкие», — пишет Моргунов в своем telegram-канале. Первая группа школьников прибыла домой 30 августа.

Моргунов отметил, что после такого отдыха ребятам будет легче начать учебу в школах. Дети из Северодонецка приезжали в лагеря Пермского края на протяжении всего лета 2022 года. Изначально идею о приглашении детей в пермские оздоровительные лагеря озвучивал весной депутат гордумы Перми Владимир Плотников.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее вынужденной. Приоритетом для российской армии является уничтожение инфраструктуры ВСУ и нацбатов.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Дети из Северодонецка (ЛНР) вернулись домой после отдыха в детских оздоровительных лагерях Пермского края. Об этом сообщает в своем telegram-канале исполняющий обязанности главы Северодонецка Николай Моргунов. «Вторая группа детей вернулась из оздоровительных лагерей Пермского края. 50 детей и подростков приехали в родной город, где их радостно встретили близкие», — пишет Моргунов в своем telegram-канале. Первая группа школьников прибыла домой 30 августа. Моргунов отметил, что после такого отдыха ребятам будет легче начать учебу в школах. Дети из Северодонецка приезжали в лагеря Пермского края на протяжении всего лета 2022 года. Изначально идею о приглашении детей в пермские оздоровительные лагеря озвучивал весной депутат гордумы Перми Владимир Плотников. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее вынужденной. Приоритетом для российской армии является уничтожение инфраструктуры ВСУ и нацбатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...