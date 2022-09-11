Дети из ЛНР вернулись домой из лагерей Пермского края

12 сентября 2022 в 11:11 Размер текста - 17 +

Домой приехала группа из 50 детей и подростков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дети из Северодонецка (ЛНР) вернулись домой после отдыха в детских оздоровительных лагерях Пермского края. Об этом сообщает в своем telegram-канале исполняющий обязанности главы Северодонецка Николай Моргунов. «Вторая группа детей вернулась из оздоровительных лагерей Пермского края. 50 детей и подростков приехали в родной город, где их радостно встретили близкие», — пишет Моргунов в своем telegram-канале. Первая группа школьников прибыла домой 30 августа. Моргунов отметил, что после такого отдыха ребятам будет легче начать учебу в школах. Дети из Северодонецка приезжали в лагеря Пермского края на протяжении всего лета 2022 года. Изначально идею о приглашении детей в пермские оздоровительные лагеря озвучивал весной депутат гордумы Перми Владимир Плотников. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее вынужденной. Приоритетом для российской армии является уничтожение инфраструктуры ВСУ и нацбатов.

Дети из Северодонецка (ЛНР) вернулись домой после отдыха в детских оздоровительных лагерях Пермского края. Об этом сообщает в своем telegram-канале исполняющий обязанности главы Северодонецка Николай Моргунов. «Вторая группа детей вернулась из оздоровительных лагерей Пермского края. 50 детей и подростков приехали в родной город, где их радостно встретили близкие», — пишет Моргунов в своем telegram-канале. Первая группа школьников прибыла домой 30 августа. Моргунов отметил, что после такого отдыха ребятам будет легче начать учебу в школах. Дети из Северодонецка приезжали в лагеря Пермского края на протяжении всего лета 2022 года. Изначально идею о приглашении детей в пермские оздоровительные лагеря озвучивал весной депутат гордумы Перми Владимир Плотников. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее вынужденной. Приоритетом для российской армии является уничтожение инфраструктуры ВСУ и нацбатов.