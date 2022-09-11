В Магнитогорске готовятся к похоронам погибшего на Камчатке профессора

В Магнитогорске готовятся к похоронам погибшего на Ключевской сопке профессора

12 сентября 2022 в 12:42 Размер текста - 17 +

В ближайшее время состоится прощание с Игорем Михайловским Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) готовятся к прощанию с профессором Игорем Михайловский, который погиб при восхождение на Ключевскую сопку (Камчатка). Гибель коллеги подтвердили на основном месте работе в отделе кадров НПО «БелМаг». «Установлено, что погибший, это Игорь Михайловский. Идет следствие. Родственники готовят с ним прощание», — цитирует слова руководства отдела кадров НПО «БелМаг» сайт 74.ру. Доктор технических наук Игорь Михайловский работал по совмещению в должности профессора на кафедре технологии, сертификации и сервиса автомобилей МГТУ им. Г. И. Носова. Основным местом его работы является компания НПО «Белмаг». В самом вузе гибель Михайловского не комментируют. Житель Магнитогорска Игорь Михайловский оказался среди девятерых туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка 3 сентября. Следователи СК осуществили выезд и осмотр места, с которого началось восхождение группы альпинистов. Погибшие альпинисты прибыли из городов Москва, Новосибирск, Гусь-Хрустальный, Камень на Оби, Электросталь, Магнитогорск. В отношении руководителя и гида-инструктора ООО «Экстрим Тайм» возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ). Допрашиваются родственники погибших.

В Магнитогорске (Челябинская область) готовятся к прощанию с профессором Игорем Михайловский, который погиб при восхождение на Ключевскую сопку (Камчатка). Гибель коллеги подтвердили на основном месте работе в отделе кадров НПО «БелМаг». «Установлено, что погибший, это Игорь Михайловский. Идет следствие. Родственники готовят с ним прощание», — цитирует слова руководства отдела кадров НПО «БелМаг» сайт 74.ру. Доктор технических наук Игорь Михайловский работал по совмещению в должности профессора на кафедре технологии, сертификации и сервиса автомобилей МГТУ им. Г. И. Носова. Основным местом его работы является компания НПО «Белмаг». В самом вузе гибель Михайловского не комментируют. Житель Магнитогорска Игорь Михайловский оказался среди девятерых туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка 3 сентября. Следователи СК осуществили выезд и осмотр места, с которого началось восхождение группы альпинистов. Погибшие альпинисты прибыли из городов Москва, Новосибирск, Гусь-Хрустальный, Камень на Оби, Электросталь, Магнитогорск. В отношении руководителя и гида-инструктора ООО «Экстрим Тайм» возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ). Допрашиваются родственники погибших.