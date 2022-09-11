11 сентября 2022

В Челябинской области подростка насмерть придавило погрузчиком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуратура Челябинской области и следственный комитет. Челябинск, следственный комитет
в причинах разбирается Следственный комитет Фото:

В Сосновском районе Челябинской области 16-летнего подростка придавило самопогрузчиком. Юноша занимался подсобными работами на небольшом производстве, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Парень работал у индивидуального предпринимателя, занимающегося в Кременкуле переработкой картона. Подросток выполнял подсобные работы, не сложные, в основном собирал картон в стопки. Утром 9 сентября на него опрокинулся самопогрузчик, юноша скончался на месте, как это случилось, никто не видел», — рассказал источник.

В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

В Сосновском районе Челябинской области 16-летнего подростка придавило самопогрузчиком. Юноша занимался подсобными работами на небольшом производстве, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Парень работал у индивидуального предпринимателя, занимающегося в Кременкуле переработкой картона. Подросток выполнял подсобные работы, не сложные, в основном собирал картон в стопки. Утром 9 сентября на него опрокинулся самопогрузчик, юноша скончался на месте, как это случилось, никто не видел», — рассказал источник. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...