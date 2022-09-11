В Челябинской области подростка насмерть придавило погрузчиком

12 сентября 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

в причинах разбирается Следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сосновском районе Челябинской области 16-летнего подростка придавило самопогрузчиком. Юноша занимался подсобными работами на небольшом производстве, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Парень работал у индивидуального предпринимателя, занимающегося в Кременкуле переработкой картона. Подросток выполнял подсобные работы, не сложные, в основном собирал картон в стопки. Утром 9 сентября на него опрокинулся самопогрузчик, юноша скончался на месте, как это случилось, никто не видел», — рассказал источник. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.

В Сосновском районе Челябинской области 16-летнего подростка придавило самопогрузчиком. Юноша занимался подсобными работами на небольшом производстве, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Парень работал у индивидуального предпринимателя, занимающегося в Кременкуле переработкой картона. Подросток выполнял подсобные работы, не сложные, в основном собирал картон в стопки. Утром 9 сентября на него опрокинулся самопогрузчик, юноша скончался на месте, как это случилось, никто не видел», — рассказал источник. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.