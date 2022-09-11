В Челябинской области подростка насмерть придавило погрузчиком

В Сосновском районе Челябинской области 16-летнего подростка придавило самопогрузчиком. Юноша занимался подсобными работами на небольшом производстве, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Парень работал у индивидуального предпринимателя, занимающегося в Кременкуле переработкой картона. Подросток выполнял подсобные работы, не сложные, в основном собирал картон в стопки. Утром 9 сентября на него опрокинулся самопогрузчик, юноша скончался на месте, как это случилось, никто не видел», — рассказал источник.
В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.
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