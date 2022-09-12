Под Златоустом фура раздавила водителя

На трассе М5 возле Златоуста Челябинской области водитель большегруза получил смертельные травмы под колесами собственного автомобиля. Факт инцидента URA.RU подтвердили в ГИБДД России по Челябинской области.
«Фура на водителя наехала. Ужасная картина, ехали видели, скорая еще только ехала, но там вряд ли кого есть спасать», — рассказала в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» во «ВКонтакте» Аня Глинина.
На фото, которое имеется в распоряжении редакции, видно, что синий большегруз MAN наехал на водителя передним левым колесом. Под многотонным автомобилем оказались голова и грудь человека.
По данным областного управления ГИБДД, данный инцидент к ДТП не относится, это несчастный случай. Погибший 1974 года рождения является жителем Сосновского района Челябинской области.
По информации источника URA.RU, мужчина вез груз из Челябинска в сторону Уфы. В районе Златоуста автомобиль сломался, водитель залез под кабину и оказался раздавлен.
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