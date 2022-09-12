12 сентября 2022

Под Златоустом фура раздавила водителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Автодорога М5. Челябинск, фура, м5, автодорога, автотранспорт, трасса м5
Водитель оказался под колесами собственного автомобиля (фото из архива) Фото:

На трассе М5 возле Златоуста Челябинской области водитель большегруза получил смертельные травмы под колесами собственного автомобиля. Факт инцидента URA.RU подтвердили в ГИБДД России по Челябинской области.

«Фура на водителя наехала. Ужасная картина, ехали видели, скорая еще только ехала, но там вряд ли кого есть спасать», — рассказала в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» во «ВКонтакте» Аня Глинина.

На фото, которое имеется в распоряжении редакции, видно, что синий большегруз MAN наехал на водителя передним левым колесом. Под многотонным автомобилем оказались голова и грудь человека.

По данным областного управления ГИБДД, данный инцидент к ДТП не относится, это несчастный случай. Погибший 1974 года рождения является жителем Сосновского района Челябинской области.

По информации источника URA.RU, мужчина вез груз из Челябинска в сторону Уфы. В районе Златоуста автомобиль сломался, водитель залез под кабину и оказался раздавлен.

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На трассе М5 возле Златоуста Челябинской области водитель большегруза получил смертельные травмы под колесами собственного автомобиля. Факт инцидента URA.RU подтвердили в ГИБДД России по Челябинской области. «Фура на водителя наехала. Ужасная картина, ехали видели, скорая еще только ехала, но там вряд ли кого есть спасать», — рассказала в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» во «ВКонтакте» Аня Глинина. На фото, которое имеется в распоряжении редакции, видно, что синий большегруз MAN наехал на водителя передним левым колесом. Под многотонным автомобилем оказались голова и грудь человека. По данным областного управления ГИБДД, данный инцидент к ДТП не относится, это несчастный случай. Погибший 1974 года рождения является жителем Сосновского района Челябинской области. По информации источника URA.RU, мужчина вез груз из Челябинска в сторону Уфы. В районе Златоуста автомобиль сломался, водитель залез под кабину и оказался раздавлен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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