В Тюменской области усилили антиковидные меры

В Тюменской области рекламируют вакцинацию от COVID-19

В Тюменской области начали активно рекламировать вакцинацию от коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области усилили агитацию, посвященную вакцинации от коронавируса. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения. Там сообщили, что соответствующие материалы размещаются на остановках, в лифтах жилых домов и крупных кинотеатрах.

«Для размещения рекламно-информационных материалов на тему вакцинации используются остановочные комплексы, лифтовые кабины жилых домов, подголовники сидений и видеоэкраны в автобусах средней вместимости, уличные светодиодные экраны, кинотеатры „Атмос Синема“, „КиноРио“ (г. Тобольск), региональные телеканалы и радиостанции. Задействованы информационные стенды аэропорта „Рощино“, автовокзала, многофункциональных центров „Мои документы“, ТРИЦ, сети медицинских центров», — сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Там добавили, что каждые сутки прививки от коронавируса в Тюменской области делают, в среднем, 2 тыс. 650 человек. За прошедшую неделю вакцинацию от COVID-19 прошли 14 тыс. 208 жителей региона. Это на 23% больше, чем неделей ранее.

Ранее URA.RU писало о том, что возле крупнейших торгово-развлекательных центров Тюмени после долгого перерыва снова появились мобильные пункты вакцинации от коронавируса. При этом, глава регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова напомнила, что прививки от COVID-19 для граждан РФ остаются бесплатными.