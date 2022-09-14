Путин наградил посмертно двух сотрудников посольства в Кабуле

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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин посмертно присвоил ордена Мужества двум погибшим при теракте сотрудникам посольства в Кабуле Фото:

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества двух сотрудников посольства РФ, погибших при теракте в Кабуле. Документ опубликован на официальном интернет портале правовой информации.

«За мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга наградить орденом Мужества Кужугета Адыгжы Сергеевича — специалиста-эксперта посольства Российской Федерации в Исламской Республике Афганистан (посмертно) и Шаха Михаила — второго секретаря посольства Российской Федерации в Исламской Республике Афганистан (посмертно)», — заявлено в тексте указа президента.

Террорист-смертник 5 сентября подорвался у ворот российского посольства в Кабуле. Ответственность за теракт взяла на себя международная террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена на территории РФ). В результате взрыва погибли два сотрудника российского консульства. Также сообщалось о более чем 20 жертвах, в том числе гражданах Афганистана. Телеканал RT передавал о том, что взрыв у посольства в Кабуле мог быть вызван ослаблением антитеррористических мер.

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Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества двух сотрудников посольства РФ, погибших при теракте в Кабуле. Документ опубликован на официальном интернет портале правовой информации. «За мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга наградить орденом Мужества Кужугета Адыгжы Сергеевича — специалиста-эксперта посольства Российской Федерации в Исламской Республике Афганистан (посмертно) и Шаха Михаила — второго секретаря посольства Российской Федерации в Исламской Республике Афганистан (посмертно)», — заявлено в тексте указа президента. Террорист-смертник 5 сентября подорвался у ворот российского посольства в Кабуле. Ответственность за теракт взяла на себя международная террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена на территории РФ). В результате взрыва погибли два сотрудника российского консульства. Также сообщалось о более чем 20 жертвах, в том числе гражданах Афганистана. Телеканал RT передавал о том, что взрыв у посольства в Кабуле мог быть вызван ослаблением антитеррористических мер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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