Пермяки бесплатно попадут в VIP-каюты трехпалубного теплохода

15 сентября 2022 в 11:05 Размер текста - 17 +

Теплоход прошел модернизацию несколько лет назад Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми на трехпалубном теплоходе «Н.В. Гоголь» 17 сентября пройдет день открытых дверей для всех желающих. Информация об этом появилась в группе «Подслушано в Перми» в соцсети «ВКонтакте». «Вы давно просили провести „тест-драйв“, а мы наконец решили его провести. Все, как полагается — будет подробная экскурсия по теплоходу, а потом мы уйдем в теплый бар, чтобы ответить на все ваши вопросы», — сообщают организаторы в посте. Гости смогут посмотреть все каюты, в том числе класса «люкс», палубы, игровую, бар и танцплощадку. У участников будет возможность полежать на кровати, погулять по палубе и даже опробовать танцпол. Мероприятие состоится 17 сентября, в субботу, количество мест ограничено.

В Перми на трехпалубном теплоходе «Н.В. Гоголь» 17 сентября пройдет день открытых дверей для всех желающих. Информация об этом появилась в группе «Подслушано в Перми» в соцсети «ВКонтакте». «Вы давно просили провести „тест-драйв“, а мы наконец решили его провести. Все, как полагается — будет подробная экскурсия по теплоходу, а потом мы уйдем в теплый бар, чтобы ответить на все ваши вопросы», — сообщают организаторы в посте. Гости смогут посмотреть все каюты, в том числе класса «люкс», палубы, игровую, бар и танцплощадку. У участников будет возможность полежать на кровати, погулять по палубе и даже опробовать танцпол. Мероприятие состоится 17 сентября, в субботу, количество мест ограничено.