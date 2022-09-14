14 сентября 2022

Пермяки бесплатно попадут в VIP-каюты трехпалубного теплохода

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Теплоход прошел модернизацию несколько лет назад Фото:

В Перми на трехпалубном теплоходе «Н.В. Гоголь» 17 сентября пройдет день открытых дверей для всех желающих. Информация об этом появилась в группе «Подслушано в Перми» в соцсети «ВКонтакте».

«Вы давно просили провести „тест-драйв“, а мы наконец решили его провести. Все, как полагается — будет подробная экскурсия по теплоходу, а потом мы уйдем в теплый бар, чтобы ответить на все ваши вопросы», — сообщают организаторы в посте.

Гости смогут посмотреть все каюты, в том числе класса «люкс», палубы, игровую, бар и танцплощадку. У участников будет возможность полежать на кровати, погулять по палубе и даже опробовать танцпол. Мероприятие состоится 17 сентября, в субботу, количество мест ограничено.

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В Перми на трехпалубном теплоходе «Н.В. Гоголь» 17 сентября пройдет день открытых дверей для всех желающих. Информация об этом появилась в группе «Подслушано в Перми» в соцсети «ВКонтакте». «Вы давно просили провести „тест-драйв“, а мы наконец решили его провести. Все, как полагается — будет подробная экскурсия по теплоходу, а потом мы уйдем в теплый бар, чтобы ответить на все ваши вопросы», — сообщают организаторы в посте. Гости смогут посмотреть все каюты, в том числе класса «люкс», палубы, игровую, бар и танцплощадку. У участников будет возможность полежать на кровати, погулять по палубе и даже опробовать танцпол. Мероприятие состоится 17 сентября, в субботу, количество мест ограничено.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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