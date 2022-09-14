14 сентября 2022

Новый департамент в правительстве ХМАО получил карт-бланш от губернатора

Департамент региональной безопасности ХМАО получил расширенные полномочия
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Чистопрудном. Курган, пожар, лесные пожары, дым, чистопрудное, отжиг
В правительстве ХМАО рассчитывают на увеличение эффективности тушения лесных пожаров с появлением нового департамента Фото:

Департамент региональной безопасности ХМАО объединит все подведомственные учреждения в структуре гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций, что позволит решать поставленные перед ним задачи комплексно и без излишней бюрократии. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном правительстве.

«Наличие такого департамента позволит оперативно и комплексно решать вопросы, связанные с безопасностью населения и территории автономного округа, в том числе по тушению лесных пожаров. Он объединит все подведомственные учреждения, что в свою очередь позволит сосредоточить все имеющиеся материально-технические ресурсы и направлять их на решение оперативных задач без излишних согласований. В этом и был смысл создания такой структуры. Решение об этом принимала лично губернатор [Югры Наталья Комарова]», — сообщил инсайдер. В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

В ведении департамента региональной безопасности будут вопросы гражданской обороны, защиты населения и территории региона от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, профилактики правонарушений и общественной безопасности. Также он будет осуществлять взаимодействие с МЧС, МВД и другими силовыми структурами.

Ранее URA.RU сообщало о планах югорских властей по созданию департамента региональной безопасности. Решение об этом было принято на фоне борьбы с лесными пожарами.

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Департамент региональной безопасности ХМАО объединит все подведомственные учреждения в структуре гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций, что позволит решать поставленные перед ним задачи комплексно и без излишней бюрократии. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном правительстве. «Наличие такого департамента позволит оперативно и комплексно решать вопросы, связанные с безопасностью населения и территории автономного округа, в том числе по тушению лесных пожаров. Он объединит все подведомственные учреждения, что в свою очередь позволит сосредоточить все имеющиеся материально-технические ресурсы и направлять их на решение оперативных задач без излишних согласований. В этом и был смысл создания такой структуры. Решение об этом принимала лично губернатор [Югры Наталья Комарова]», — сообщил инсайдер. В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В ведении департамента региональной безопасности будут вопросы гражданской обороны, защиты населения и территории региона от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, профилактики правонарушений и общественной безопасности. Также он будет осуществлять взаимодействие с МЧС, МВД и другими силовыми структурами. Ранее URA.RU сообщало о планах югорских властей по созданию департамента региональной безопасности. Решение об этом было принято на фоне борьбы с лесными пожарами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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