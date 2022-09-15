На ремонт участка трассы Екатеринбург — Тюмень потратят более 3 миллиардов рублей

На ремонт 16 километров трассы Екатеринбург-Тюмень потратят свыше 3 миллиардов рублей

15 сентября 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

Почти за такую же сумму, которую потратят на ремонт 16 километров трассы Екатеринбург-Тюмень, отремонтируют 86 километров дороги «Золотое кольцо» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU На ремонт 16 километров трассы Екатеринбург — Тюмень потратят около 3,5 миллиардов рублей. Почти за такую же сумму осуществляют ремонт 86 километров автомобильной дороги по маршруту «Золотое кольцо России». Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень от 261 километра 588 метра до 289 километра 750 метра. Протяженность участка 16 километров. Начальная цена 3 миллиарда 565 миллионов 871 тысяч 300 рублей. Окончание выполнения работ: 15 ноября 2024 года», — указано в документации. На ремонт автомобильной дороги «Золотое кольцо России» было выделено 3 миллиарда, 577 миллионов и 749 тысяч 898 рублей. При этом общая протяженность ремонтируемого участка составила 86 километров и 703 метра. Работы должны быть завершены к концу сентября также 2024 года. Ранее URA.RU писало о том, что водителей предупредили об опасности на автодороге Екатеринбург-Тюмень. Некоторые тюменцы чуть не пострадали на данном участке дороги.

На ремонт 16 километров трассы Екатеринбург — Тюмень потратят около 3,5 миллиардов рублей. Почти за такую же сумму осуществляют ремонт 86 километров автомобильной дороги по маршруту «Золотое кольцо России». Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень от 261 километра 588 метра до 289 километра 750 метра. Протяженность участка 16 километров. Начальная цена 3 миллиарда 565 миллионов 871 тысяч 300 рублей. Окончание выполнения работ: 15 ноября 2024 года», — указано в документации. На ремонт автомобильной дороги «Золотое кольцо России» было выделено 3 миллиарда, 577 миллионов и 749 тысяч 898 рублей. При этом общая протяженность ремонтируемого участка составила 86 километров и 703 метра. Работы должны быть завершены к концу сентября также 2024 года. Ранее URA.RU писало о том, что водителей предупредили об опасности на автодороге Екатеринбург-Тюмень. Некоторые тюменцы чуть не пострадали на данном участке дороги.