В Тюмени почти на три месяца перекроют проезд к любимому месту отдыха горожан

Подъезд к Гилевской роще и колонии закроют из-за ремонта коллекторов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Проезд автомобилей ко входу в Гилевскую рощу в Тюмени (со стороны улицы Вербной) перекроют почти на три месяца — с 26 сентября по 16 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«В связи с реконструкцией напорных канализационных коллекторов будет прекращено движение транспортных средств по улице Вербной, на участке от дома № 1 до дома № 13, к. 2/1. Ограничение введут на период с 26 сентября по 16 декабря», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

По данному участку также осуществляется проезд к исправительной колонии №2. Объезжать будущее перекрытие тюменцам советуют по улицам Чекистов и 50 лет Октября.

Как писало URA.RU, в начале года на Вербной уже проходили работы на коллекторах. Тогда перекрытие также длилось несколько месяцев. До этого, в марте 2021 года, Гилевскую рощу частично затопило сточными водами из городской канализации, причиной стало повреждение коллектора.