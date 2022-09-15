15 сентября 2022

Сгоревшая ночью в Перми машина принадлежит бизнесмену Араику Петросяну

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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, пожар, авто
В Перми ночью подожгли иномарку Фото:

Сгоревшая ранним утром на парковке ЖК «Авиатор» Toyota Land Cruiser принадлежит бизнесмену Араику Петросяну. Он владеет ООО «Жил-Строй», занимающимся строительством различных объектов и ремонтом дорог в Перми. Владелец иномарки рассказал URA.RU, есть ли у него подозреваемые в поджоге.

«Не знаю, люди занимаются [расследованием]. Откуда я знаю [кто мог поджечь], сейчас еду в полицию, что я еще скажу», — сказал Петросян в беседе с URA.RU. Источник агентства, близкий к правоохранительным органам сообщил, что в распоряжении полиции имеется видеозапись с камер наблюдения. На ней видно, как некий человек обливает машину, а после поджигает.

В УМВД по городу Перми URA.RU рассказали, что по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Сгоревшая ранним утром на парковке ЖК «Авиатор» Toyota Land Cruiser принадлежит бизнесмену Араику Петросяну. Он владеет ООО «Жил-Строй», занимающимся строительством различных объектов и ремонтом дорог в Перми. Владелец иномарки рассказал URA.RU, есть ли у него подозреваемые в поджоге. «Не знаю, люди занимаются [расследованием]. Откуда я знаю [кто мог поджечь], сейчас еду в полицию, что я еще скажу», — сказал Петросян в беседе с URA.RU. Источник агентства, близкий к правоохранительным органам сообщил, что в распоряжении полиции имеется видеозапись с камер наблюдения. На ней видно, как некий человек обливает машину, а после поджигает. В УМВД по городу Перми URA.RU рассказали, что по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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