Сгоревшая ночью в Перми машина принадлежит бизнесмену Араику Петросяну

16 сентября 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

В Перми ночью подожгли иномарку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сгоревшая ранним утром на парковке ЖК «Авиатор» Toyota Land Cruiser принадлежит бизнесмену Араику Петросяну. Он владеет ООО «Жил-Строй», занимающимся строительством различных объектов и ремонтом дорог в Перми. Владелец иномарки рассказал URA.RU, есть ли у него подозреваемые в поджоге. «Не знаю, люди занимаются [расследованием]. Откуда я знаю [кто мог поджечь], сейчас еду в полицию, что я еще скажу», — сказал Петросян в беседе с URA.RU. Источник агентства, близкий к правоохранительным органам сообщил, что в распоряжении полиции имеется видеозапись с камер наблюдения. На ней видно, как некий человек обливает машину, а после поджигает. В УМВД по городу Перми URA.RU рассказали, что по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сгоревшая ранним утром на парковке ЖК «Авиатор» Toyota Land Cruiser принадлежит бизнесмену Араику Петросяну. Он владеет ООО «Жил-Строй», занимающимся строительством различных объектов и ремонтом дорог в Перми. Владелец иномарки рассказал URA.RU, есть ли у него подозреваемые в поджоге. «Не знаю, люди занимаются [расследованием]. Откуда я знаю [кто мог поджечь], сейчас еду в полицию, что я еще скажу», — сказал Петросян в беседе с URA.RU. Источник агентства, близкий к правоохранительным органам сообщил, что в распоряжении полиции имеется видеозапись с камер наблюдения. На ней видно, как некий человек обливает машину, а после поджигает. В УМВД по городу Перми URA.RU рассказали, что по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.