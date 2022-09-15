15 сентября 2022

Челябинские заводы станут без посредников поставлять для «Газпрома» технику. Фото

Челябинские заводы поставят для «Газпрома» технику
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с президентом общественной организации «Деловая Россия» Павлом Титовым. Курган, архипов владимир, титов павел
Документ подписали на XI Петербургском международном газовом форуме Фото:

Два завода Челябинской области подписали меморандум о сотрудничестве с «дочкой» Газпрома — компанией «Газпромстрой». Как сообщил URA.RU гендиректор миасского автозавода «Урал» Павел Яковлев, документ был подписан на XI Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2022) и предприятия станут напрямую поставлять «Газпрому» самосвалы, грузовики, фургоны и вахтовые автобусы.

«Подписали меморандум о сотрудничестве с „Газпромстроем“. Из Челябинской области поставщиков два: миасский автозавод „Урал“ и Челябинский механический завод. Мы будем производить для партнера шасси к кранам, а для „Газпрома“ на основе других договоров ряд номенклатурных позиций», — сообщил URA.RU Яковлев.

Подписанием документа подрядчик «Газпрома» определил ключевых поставщиков. Теперь им на год вперед будут выдавать технические требования и обозначать перспективы сотрудничества.

Ранее машины на базе автомобилей «Урал» компании «Газпром» поставляли партнеры автозавода — производители спецтехники. На миасском заводе отметили, что теперь системную работу с газовиками автогигант станет вести сам.

«Газпромстрой» — крупнейший подрядчик «Газпрома». Компания тянет газопроводы и обустраивает месторождения. Кроме челябинских заводов, меморандум также подписал «КАМАЗ» из Набережных Челнов.

Меморандум подписали на форуме в Санкт-Петербурге 15 сентября
Фото:
Автозавод «Урал» будет напрямую работать с дочкой «Газпрома»
Фото:

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Два завода Челябинской области подписали меморандум о сотрудничестве с «дочкой» Газпрома — компанией «Газпромстрой». Как сообщил URA.RU гендиректор миасского автозавода «Урал» Павел Яковлев, документ был подписан на XI Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2022) и предприятия станут напрямую поставлять «Газпрому» самосвалы, грузовики, фургоны и вахтовые автобусы. «Подписали меморандум о сотрудничестве с „Газпромстроем“. Из Челябинской области поставщиков два: миасский автозавод „Урал“ и Челябинский механический завод. Мы будем производить для партнера шасси к кранам, а для „Газпрома“ на основе других договоров ряд номенклатурных позиций», — сообщил URA.RU Яковлев. Подписанием документа подрядчик «Газпрома» определил ключевых поставщиков. Теперь им на год вперед будут выдавать технические требования и обозначать перспективы сотрудничества. Ранее машины на базе автомобилей «Урал» компании «Газпром» поставляли партнеры автозавода — производители спецтехники. На миасском заводе отметили, что теперь системную работу с газовиками автогигант станет вести сам. «Газпромстрой» — крупнейший подрядчик «Газпрома». Компания тянет газопроводы и обустраивает месторождения. Кроме челябинских заводов, меморандум также подписал «КАМАЗ» из Набережных Челнов.
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