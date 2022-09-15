Челябинские заводы поставят для «Газпрома» технику

Документ подписали на XI Петербургском международном газовом форуме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Два завода Челябинской области подписали меморандум о сотрудничестве с «дочкой» Газпрома — компанией «Газпромстрой». Как сообщил URA.RU гендиректор миасского автозавода «Урал» Павел Яковлев, документ был подписан на XI Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2022) и предприятия станут напрямую поставлять «Газпрому» самосвалы, грузовики, фургоны и вахтовые автобусы.

«Подписали меморандум о сотрудничестве с „Газпромстроем“. Из Челябинской области поставщиков два: миасский автозавод „Урал“ и Челябинский механический завод. Мы будем производить для партнера шасси к кранам, а для „Газпрома“ на основе других договоров ряд номенклатурных позиций», — сообщил URA.RU Яковлев.

Подписанием документа подрядчик «Газпрома» определил ключевых поставщиков. Теперь им на год вперед будут выдавать технические требования и обозначать перспективы сотрудничества.

Ранее машины на базе автомобилей «Урал» компании «Газпром» поставляли партнеры автозавода — производители спецтехники. На миасском заводе отметили, что теперь системную работу с газовиками автогигант станет вести сам.

«Газпромстрой» — крупнейший подрядчик «Газпрома». Компания тянет газопроводы и обустраивает месторождения. Кроме челябинских заводов, меморандум также подписал «КАМАЗ» из Набережных Челнов.

Меморандум подписали на форуме в Санкт-Петербурге 15 сентября Фото: пресс-служба автозавода «Урал»