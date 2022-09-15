Два завода Челябинской области подписали меморандум о сотрудничестве с «дочкой» Газпрома — компанией «Газпромстрой». Как сообщил URA.RU гендиректор миасского автозавода «Урал» Павел Яковлев, документ был подписан на XI Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2022) и предприятия станут напрямую поставлять «Газпрому» самосвалы, грузовики, фургоны и вахтовые автобусы.
«Подписали меморандум о сотрудничестве с „Газпромстроем“. Из Челябинской области поставщиков два: миасский автозавод „Урал“ и Челябинский механический завод. Мы будем производить для партнера шасси к кранам, а для „Газпрома“ на основе других договоров ряд номенклатурных позиций», — сообщил URA.RU Яковлев.
Подписанием документа подрядчик «Газпрома» определил ключевых поставщиков. Теперь им на год вперед будут выдавать технические требования и обозначать перспективы сотрудничества.
Ранее машины на базе автомобилей «Урал» компании «Газпром» поставляли партнеры автозавода — производители спецтехники. На миасском заводе отметили, что теперь системную работу с газовиками автогигант станет вести сам.
«Газпромстрой» — крупнейший подрядчик «Газпрома». Компания тянет газопроводы и обустраивает месторождения. Кроме челябинских заводов, меморандум также подписал «КАМАЗ» из Набережных Челнов.
Меморандум подписали на форуме в Санкт-Петербурге 15 сентября
Фото: пресс-служба автозавода «Урал»
Автозавод «Урал» будет напрямую работать с дочкой «Газпрома»
Два завода Челябинской области подписали меморандум о сотрудничестве с «дочкой» Газпрома — компанией «Газпромстрой». Как сообщил URA.RU гендиректор миасского автозавода «Урал» Павел Яковлев, документ был подписан на XI Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2022) и предприятия станут напрямую поставлять «Газпрому» самосвалы, грузовики, фургоны и вахтовые автобусы. «Подписали меморандум о сотрудничестве с „Газпромстроем“. Из Челябинской области поставщиков два: миасский автозавод „Урал“ и Челябинский механический завод. Мы будем производить для партнера шасси к кранам, а для „Газпрома“ на основе других договоров ряд номенклатурных позиций», — сообщил URA.RU Яковлев. Подписанием документа подрядчик «Газпрома» определил ключевых поставщиков. Теперь им на год вперед будут выдавать технические требования и обозначать перспективы сотрудничества. Ранее машины на базе автомобилей «Урал» компании «Газпром» поставляли партнеры автозавода — производители спецтехники. На миасском заводе отметили, что теперь системную работу с газовиками автогигант станет вести сам. «Газпромстрой» — крупнейший подрядчик «Газпрома». Компания тянет газопроводы и обустраивает месторождения. Кроме челябинских заводов, меморандум также подписал «КАМАЗ» из Набережных Челнов.