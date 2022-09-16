В Екатеринбурге на доме Героя России Шадрина установят мемориальную доску. Фото

В Екатеринбурге на доме героя РФ Шадрина установят мемориальную доску

17 сентября 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец Роман Шадрин получил звание Героя России за военные операции в первую чеченскую кампанию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На доме в Екатеринбурге, где жил экс-директор парка Маяковского, Герой России Роман Шадрин, установят мемориальную доску. Такое решение приняла комиссия по топонимике, сообщил у себя на странице «ВКонтакте» депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин. «Мемориальная доска герою России Роману Шадрину на доме, где он жил, появится в Екатеринбурге. Такое решение приняла сегодня комиссия по топонимике. Чуть больше года Романа Александровича нет с нами, но светлая память о его героическом подвиге и достойном жизненном пути по защите Отечества и патриотическому воспитанию молодежи должна оставаться в наших сердцах», — написал Сергин. Роман Шадрин умер в августе 2021 года на 55-м году жизни. Он получил звание Героя России за военные операции в первую чеченскую кампанию. Также он воевал в Донбассе. Шадрин занимал пост директора ЦПКиО с 2015 по 2019 года. В 1995 году Шадрин получил орден Мужества, в апреле 2009-го был награжден орденом «За военные заслуги». Эскиз мемориальной доски, которая появится на доме, где жил Шадрин Фото со страницы Дмитрия Сергина, vk.com

На доме в Екатеринбурге, где жил экс-директор парка Маяковского, Герой России Роман Шадрин, установят мемориальную доску. Такое решение приняла комиссия по топонимике, сообщил у себя на странице «ВКонтакте» депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин. «Мемориальная доска герою России Роману Шадрину на доме, где он жил, появится в Екатеринбурге. Такое решение приняла сегодня комиссия по топонимике. Чуть больше года Романа Александровича нет с нами, но светлая память о его героическом подвиге и достойном жизненном пути по защите Отечества и патриотическому воспитанию молодежи должна оставаться в наших сердцах», — написал Сергин. Роман Шадрин умер в августе 2021 года на 55-м году жизни. Он получил звание Героя России за военные операции в первую чеченскую кампанию. Также он воевал в Донбассе. Шадрин занимал пост директора ЦПКиО с 2015 по 2019 года. В 1995 году Шадрин получил орден Мужества, в апреле 2009-го был награжден орденом «За военные заслуги».