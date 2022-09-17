Диетолог предупредила о смертельной опасности в солениях

Диетолог Круглова: неправильные заготовки на зиму грозят ботулизмом

17 сентября 2022 в 17:58 Размер текста - 17 +

Ботулинический токсин может образовываться в консервированных продуктах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Технология заготовок на зиму очень важна — от нее не следует отходить, иначе можно заболеть ботулизмом. Такое заявление сделала врач-диетолог Наталья Круглова. «Если есть четкий рецепт, от него ни в коем случае нельзя отступать. Самый страшный вариант — ботулизм, ботулинический токсин может образовываться в консервированных продуктах, это серьезный и токсичный яд для центральной нервной системы. При получении небольшой дозы этого токсина могут быть тяжелые последствия, вплоть до летального исхода», — отметила она в разговоре с NEWS.ru. По ее словам, перед тем, как закатывать промытые овощи или фрукты в банку, ее обязательно нужно обработать, в том числе — ошпарить кипятком. Кроме того, диетолог предупредила, что если вкус заготовок изменился, лучше не доедать, а выбросить эти продукты. Ранее о том, что летальность от ботулизма в России составляет не менее 10%, рассказал главный инфекционист ФМБА РФ, завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров. Первые признаки отравления — это сухость во рту и туман в глазах, потом начинаются нарушения речи, глотание, а затем — самое страшное — постепенно нарастающее затруднение дыхания.

Технология заготовок на зиму очень важна — от нее не следует отходить, иначе можно заболеть ботулизмом. Такое заявление сделала врач-диетолог Наталья Круглова. «Если есть четкий рецепт, от него ни в коем случае нельзя отступать. Самый страшный вариант — ботулизм, ботулинический токсин может образовываться в консервированных продуктах, это серьезный и токсичный яд для центральной нервной системы. При получении небольшой дозы этого токсина могут быть тяжелые последствия, вплоть до летального исхода», — отметила она в разговоре с NEWS.ru. По ее словам, перед тем, как закатывать промытые овощи или фрукты в банку, ее обязательно нужно обработать, в том числе — ошпарить кипятком. Кроме того, диетолог предупредила, что если вкус заготовок изменился, лучше не доедать, а выбросить эти продукты. Ранее о том, что летальность от ботулизма в России составляет не менее 10%, рассказал главный инфекционист ФМБА РФ, завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров. Первые признаки отравления — это сухость во рту и туман в глазах, потом начинаются нарушения речи, глотание, а затем — самое страшное — постепенно нарастающее затруднение дыхания.