Челябинская бизнес-леди попыталась выйти из СИЗО

Челябинская предпринимательница Елена Селищева попыталась выйти из СИЗО

Елена Селищева не признает вину Фото: Марина Малкова © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минздраве

Челябинский областной суд 19 сентября с учетом позиции прокурора оставил без изменения решение Тракторозаводского районного суда о продлении срока заключения под стражу гендиректора ЗАО «Медсервис-регион» Елены Селищевой. Она обвиняется в мошенничестве на сумму более 85 млн рублей при поставке томографов в регион и просила отпустить ее из СИЗО.

«Прокурор отстоял законность решения, принятого судом первой инстанции 11 августа 2022 года о продлении срока заключения обвиняемой под стражу до 13 октября. Постановление суда вступило в законную силу. Сторона защиты настаивала на отмене решения суда, просила об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Елену Селищеву 15 июня заключили под стражу. Ее обвиняют по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч.4 ст. 33, ч.3 ст. 285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями). По версии следствия, с марта по декабрь 2020 года аффилированные к Селищевой фирмы при содействии экс-замминистра здравоохранения области Александра Кузнецова поставили в Челябинскую область четыре компьютерных томографа по завышенным ценам, похитив более 85 млн рублей. Кроме того, обвиняемая подстрекала Кузнецова к заключению этих контрактов и оплату оборудования по заведомо завышенной стоимости. Она не признает вину. Показания против нее дал Кузнецов.