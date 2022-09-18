Пьяная екатеринбурженка, пытавшаяся украсть детей, перепутала их с племянниками

В екатеринбургском микрорайоне Эльмаш пьяная женщина, пытавшаяся похитить восьмилетнего мальчика и семилетнюю девочку, перепутала детей со своими племянниками. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
«Согласно предварительным данным, женщина, которая вела себя неадекватно, спутала чужих детей со своими племянниками. Дети и их родители не пострадали», — сообщает Шульга.
Инцидент произошел днем 17 сентября во дворе дома по улице Парниковой, 1. В полиции Екатеринбург сообщили, что женщина была в состоянии опьянения и вела себя неадекватно. «Прибывший на место наряд полиции доставил гражданку в дежурную часть. По факту инцидента проводится проверка», — также отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин похитил своего знакомого, вывез на кладбище и пристегнул наручниками к металлическим воротам. Мужчина вымогал за потерпевшего автомобиль «ЛАДА» и 60 тысяч рублей.
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