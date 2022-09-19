В Перми приставы дважды списали деньги у инвалида-колясочника

20 сентября 2022 в 12:04 Размер текста - 17 +

Инвалид-колясочник не смог попасть на прием к приставам Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми инвалид-колясочник Юрий Гарипов не смог попасть к судебным приставам, которые дважды списали у него долг. О том, что произошло, мужчина рассказал в социальной сети «ВКонтакте». «Судебные приставы вычли у меня одну и ту же сумму дважды. 19 сентября поехал к ним на бульвар Гагарина, 74. Приставы находятся в старом четырехэтажном здании и не каких пандусов там нет и в помине, сами приставы находятся на четвертом этаже и лифта, конечно, там нет. Послал сиделку чтобы кто-то вышел и решил мою проблему, она поднялась и кроме хамства ничего как она сказала не услышала. Ее даже никуда не пустили, хотя написано, что прием ведется судебным приставом исполнителем, а во вторник и четверг прием ведут больше приставов», — пишет в посте пермяк. Мужчина отмечает, что возле крыльца увидел женщину в форме, похожей на форму приставов и пытался с ней поговорить, но слушать та его не стала. Поездка оказалась неудачной, пермяк был вынужден вернуться домой. В пресс-службе УФССП по Пермскому краю URA.RU сообщили, что уточнят информацию и прокомментируют произошедшее.

В Перми инвалид-колясочник Юрий Гарипов не смог попасть к судебным приставам, которые дважды списали у него долг. О том, что произошло, мужчина рассказал в социальной сети «ВКонтакте». «Судебные приставы вычли у меня одну и ту же сумму дважды. 19 сентября поехал к ним на бульвар Гагарина, 74. Приставы находятся в старом четырехэтажном здании и не каких пандусов там нет и в помине, сами приставы находятся на четвертом этаже и лифта, конечно, там нет. Послал сиделку чтобы кто-то вышел и решил мою проблему, она поднялась и кроме хамства ничего как она сказала не услышала. Ее даже никуда не пустили, хотя написано, что прием ведется судебным приставом исполнителем, а во вторник и четверг прием ведут больше приставов», — пишет в посте пермяк. Мужчина отмечает, что возле крыльца увидел женщину в форме, похожей на форму приставов и пытался с ней поговорить, но слушать та его не стала. Поездка оказалась неудачной, пермяк был вынужден вернуться домой. В пресс-службе УФССП по Пермскому краю URA.RU сообщили, что уточнят информацию и прокомментируют произошедшее.