Адвокат объяснил, куда нельзя ходить Ройзману, чтобы не нарушить закон

Экс-мэру Ройзману запретили приходить на митинги и другие массовые мероприятия

20 сентября 2022 в 18:57 Размер текста - 17 +

Евгений Ройзман подозревается в дискредитации армии РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, которого подозревают в дискредитации армии РФ, не сможет посещать митинги, демонстрации и другие публичные мероприятия, организованные политическими, религиозными или общественными деятелями. Об этом сообщил адвокат бывшего политика Владислав Идамжапов. «Суд пришел к выводу, что под публичным место нужно понимать место, где проходят публичные мероприятия. И автоматически то место, где проводятся публичные мероприятия, считаются публичным местом», — передает слова Идамжапова корреспондент URA.RU. Под публичными мероприятиями понимают собрания, людей на которые звали общественные, религиозные или политические организации. Такие собрания должны быть доступны каждому. Евгений Ройзман был задержан 24 августа по подозрению в дискредитации армии РФ. Силовики провели обыски в его квартире, а затем доставили в суд, где Ройзману запретили общаться с кем-либо, кроме экстренных служб, членов семьи и представителями правоохранительных органов без специального разрешения следователя. Также экс-мэру запретили бывать в публичных местах, при этом не объяснив, какие именно места входят в этот список. 20 сентября суд расшифровал это определение.

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, которого подозревают в дискредитации армии РФ, не сможет посещать митинги, демонстрации и другие публичные мероприятия, организованные политическими, религиозными или общественными деятелями. Об этом сообщил адвокат бывшего политика Владислав Идамжапов. «Суд пришел к выводу, что под публичным место нужно понимать место, где проходят публичные мероприятия. И автоматически то место, где проводятся публичные мероприятия, считаются публичным местом», — передает слова Идамжапова корреспондент URA.RU. Под публичными мероприятиями понимают собрания, людей на которые звали общественные, религиозные или политические организации. Такие собрания должны быть доступны каждому. Евгений Ройзман был задержан 24 августа по подозрению в дискредитации армии РФ. Силовики провели обыски в его квартире, а затем доставили в суд, где Ройзману запретили общаться с кем-либо, кроме экстренных служб, членов семьи и представителями правоохранительных органов без специального разрешения следователя. Также экс-мэру запретили бывать в публичных местах, при этом не объяснив, какие именно места входят в этот список. 20 сентября суд расшифровал это определение.