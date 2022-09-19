Суд объяснил, где нельзя бывать экс-мэру Ройзману

Экс-мэру Ройзману запретили бывать в местах публичных мероприятий

20 сентября 2022 в 17:29 Размер текста - 17 +

Евгений Ройзман был задержан 24 августа за дискредитацию армии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии Экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, подозреваемому в дискредитации вооруженных сил РФ, запретили бывать в публичных местах, в которых проводятся общедоступные собрания людей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Верх-Исетского районного суда. Новость по теме Силовики попросили у суда список мест, где нельзя бывать Ройзману «Публичными местами считать территории проведения публичных мероприятий», — объяснила судья. При этом публичными мероприятия признаны открытые, мирные доступные каждому собрания людей. Судья не назвал конкретный список мест, где запрещено бывать Ройзману во время действия меры пресечения. Этого требовали в региональном ГУФСИН для организации наблюдения за экс-мэром. Евгений Ройзман был задержан 24 августа после обысков в его квартире, а также в Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы. Экс-мэра доставили в суд, где запретили пользоваться интернетом, общаться с кем-либо, кроме членов семьи, без специального разрешения, а также посещать публичные места. Однако сотрудники ГУФСИН по Свердловской области попросили суд объяснить, что является публичными местами, поскольку мера пресечения является относительно новой в России.

Экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, подозреваемому в дискредитации вооруженных сил РФ, запретили бывать в публичных местах, в которых проводятся общедоступные собрания людей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Верх-Исетского районного суда. «Публичными местами считать территории проведения публичных мероприятий», — объяснила судья. При этом публичными мероприятия признаны открытые, мирные доступные каждому собрания людей. Судья не назвал конкретный список мест, где запрещено бывать Ройзману во время действия меры пресечения. Этого требовали в региональном ГУФСИН для организации наблюдения за экс-мэром. Евгений Ройзман был задержан 24 августа после обысков в его квартире, а также в Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы. Экс-мэра доставили в суд, где запретили пользоваться интернетом, общаться с кем-либо, кроме членов семьи, без специального разрешения, а также посещать публичные места. Однако сотрудники ГУФСИН по Свердловской области попросили суд объяснить, что является публичными местами, поскольку мера пресечения является относительно новой в России.