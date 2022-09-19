19 сентября 2022

Суд объяснил, где нельзя бывать экс-мэру Ройзману

Экс-мэру Ройзману запретили бывать в местах публичных мероприятий
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Евгения Ройзмана. Екатеринбург, ройзман евгений
Евгений Ройзман был задержан 24 августа за дискредитацию армии Фото:
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Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, подозреваемому в дискредитации вооруженных сил РФ, запретили бывать в публичных местах, в которых проводятся общедоступные собрания людей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Верх-Исетского районного суда.

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Силовики попросили у суда список мест, где нельзя бывать Ройзману

«Публичными местами считать территории проведения публичных мероприятий», — объяснила судья. При этом публичными мероприятия признаны открытые, мирные доступные каждому собрания людей.

Судья не назвал конкретный список мест, где запрещено бывать Ройзману во время действия меры пресечения. Этого требовали в региональном ГУФСИН для организации наблюдения за экс-мэром.

Евгений Ройзман был задержан 24 августа после обысков в его квартире, а также в Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы. Экс-мэра доставили в суд, где запретили пользоваться интернетом, общаться с кем-либо, кроме членов семьи, без специального разрешения, а также посещать публичные места. Однако сотрудники ГУФСИН по Свердловской области попросили суд объяснить, что является публичными местами, поскольку мера пресечения является относительно новой в России.

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Экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, подозреваемому в дискредитации вооруженных сил РФ, запретили бывать в публичных местах, в которых проводятся общедоступные собрания людей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Верх-Исетского районного суда. «Публичными местами считать территории проведения публичных мероприятий», — объяснила судья. При этом публичными мероприятия признаны открытые, мирные доступные каждому собрания людей. Судья не назвал конкретный список мест, где запрещено бывать Ройзману во время действия меры пресечения. Этого требовали в региональном ГУФСИН для организации наблюдения за экс-мэром. Евгений Ройзман был задержан 24 августа после обысков в его квартире, а также в Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы. Экс-мэра доставили в суд, где запретили пользоваться интернетом, общаться с кем-либо, кроме членов семьи, без специального разрешения, а также посещать публичные места. Однако сотрудники ГУФСИН по Свердловской области попросили суд объяснить, что является публичными местами, поскольку мера пресечения является относительно новой в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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