Специалистам в строительной сфере придется проходить независимую оценку квалификации Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Строительные компании ХМАО избавят от «мертвых душ» — специалистов, которые формально числятся на предприятиях. Проблему поможет решить федеральная программа независимой оценки квалификации, которая стала обязательной с началом осени. URA.RU обсудило вопрос с экспертом в строительной отрасли — гендиректором союза «СРО «ОПУС» Сергеем Чабаном.

«Нововведение поможет выявить изрядное количество „мертвых душ“ — работников строительных компаний, включенных в Национальный реестр специалистов, которые по факту не работают на этих предприятиях. Главный для этого механизм — необходимость очной сдачи теоретической и практической части оценочного экзамена в центре оценки квалификации», — прокомментировал корреспонденту агентства Чабан.

Независимая оценка квалификации, согласно федеральному законодательству, начала действовать с началом сентября. Она даст кадрам возможность войти в Национальный реестр специалистов. При этом сотрудникам, включенным в НРС, также придется пройти оценку в течение пяти лет. «Крупные строительные организации могут осуществлять строительство, если у них минимум есть два специалиста, состоящие в НРС. Недобросовестные компании, чтобы не нести издержки на содержание таких кадров, могли формально трудоустраивать их у себя. Причем сами сотрудники могли об этом даже не знать. Теперь проблема должна начать решаться», — добавляет эксперт.

Ранее URA.RU рассказывало, что у строителей ХМАО есть шанс на новые компенсации на фоне санкций. Теперь окружные и муниципальные власти могут дополнительно финансировать застройку свыше 30% от суммы контракта.