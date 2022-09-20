В ХМАО до тысячи осужденных будут привлечены к принудительным работам

21 сентября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Около тысячи югорских заключенных могут быть заняты на принудительных работах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Югре до тысячи осужденных могут привлечь к принудительным работам, что является альтернативой лишению свободы. Об этом заявил первый вице-губернатор ХМАО Алексей Охлопков на круглом столе в Сургуте с участием председателя совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, передает корреспондент URA.RU. «По оценкам УФСИН, от 800 до 1000 человек, отбывающих наказание, могут делать это в виде принудительных работ. Это вовлечение в экономику до 1000 рабочих рук, которые будут создавать добавленную стоимость. Мы подписали соглашение с ФСИН России о взаимодействии, создана дорожная карта. Первый исправительный центр был создан в Югре еще в 2021 году на базе ДСК „Сибпромстрой“. Мы считаем, что это очень хороший опыт совместно с предприятием», — рассказал Охлопков. Он также добавил, что еще один исправительный центр для содержания заключенных был оборудован компанией «Сургутстройтрест». А в планах — появление еще трех подобных объектов в городах Югры. Начальник управления УФСИН по ХМАО Александр Федоров отметил, что заключенные получают зарплату при трудоустройстве на предприятия — ее средний размер составляет 7601 рубль. «Это положительно сказывается на погашении имеющейся задолженности осужденных перед потерпевшими и иных финансовых обязательств», — рассказал глава УФСИН ХМАО. Фадеев, в свою очередь, отметил, что члены совета по правам человека приехали в Сургут, чтобы оценить положительную практику в строительстве исправительных центров. «УФСИН сказало, что готово более 100 тысяч заключенных привлечь к работам. Раздались голоса: „Ах, ужас, ужас рабский труд“. Мои коллеги разобрались в теме и одобрили этот подход. Никакого рабского труда нет. Мы были в общежитии, где живут заключенные. Таких студенческих общежитий очень мало», — прокомментировал Фадеев. Ранее URA.RU сообщало о визите в ХМАО председателя совета при президенте РФ по развитию гражданского общества. Его приезд связан с оценкой работы властей и бизнеса в адаптации заключенных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Югре до тысячи осужденных могут привлечь к принудительным работам, что является альтернативой лишению свободы. Об этом заявил первый вице-губернатор ХМАО Алексей Охлопков на круглом столе в Сургуте с участием председателя совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, передает корреспондент URA.RU. «По оценкам УФСИН, от 800 до 1000 человек, отбывающих наказание, могут делать это в виде принудительных работ. Это вовлечение в экономику до 1000 рабочих рук, которые будут создавать добавленную стоимость. Мы подписали соглашение с ФСИН России о взаимодействии, создана дорожная карта. Первый исправительный центр был создан в Югре еще в 2021 году на базе ДСК „Сибпромстрой“. Мы считаем, что это очень хороший опыт совместно с предприятием», — рассказал Охлопков. Он также добавил, что еще один исправительный центр для содержания заключенных был оборудован компанией «Сургутстройтрест». А в планах — появление еще трех подобных объектов в городах Югры. Начальник управления УФСИН по ХМАО Александр Федоров отметил, что заключенные получают зарплату при трудоустройстве на предприятия — ее средний размер составляет 7601 рубль. «Это положительно сказывается на погашении имеющейся задолженности осужденных перед потерпевшими и иных финансовых обязательств», — рассказал глава УФСИН ХМАО. Фадеев, в свою очередь, отметил, что члены совета по правам человека приехали в Сургут, чтобы оценить положительную практику в строительстве исправительных центров. «УФСИН сказало, что готово более 100 тысяч заключенных привлечь к работам. Раздались голоса: „Ах, ужас, ужас рабский труд“. Мои коллеги разобрались в теме и одобрили этот подход. Никакого рабского труда нет. Мы были в общежитии, где живут заключенные. Таких студенческих общежитий очень мало», — прокомментировал Фадеев. Ранее URA.RU сообщало о визите в ХМАО председателя совета при президенте РФ по развитию гражданского общества. Его приезд связан с оценкой работы властей и бизнеса в адаптации заключенных.